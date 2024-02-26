夏寶龍訪港｜ 「中國特色的香港資本主義」是什麼意思？

正在香港考察訪問的港澳辦主任夏寶龍在第三日的公開活動中，與港府議員會面。據參與會面的議員方國珊透露，會面期間有提及基本法23條，更強調「中國特色的香港資本主義不變樣」。「中國特色的香港資本主義」是什麼意思？又該如何保證其「不變樣」？

如果說鄧小平當年提出「有中國特色的社會主義」為的是解決計劃經濟還是市場經濟、姓資還是姓社的爭論，是為了區別於蘇聯式的社會主義，那麼「中國特色的香港資本主義」，則為的是理清楚領導權的問題。換言之，香港資本主義的特色，就在於其是在中國共產黨領導下的資本主義制度，故「中國特色的香港資本主義不變樣」的首要意涵，就在於要保證中國共產黨的領導權不變樣。

修例風波之後，夏寶龍關於「愛國者治港」的講話中已經有過說明。按照夏寶龍彼時的說法，「中國共產黨帶領人民締造了中華人民共和國，在我們這個實行社會主義民主的國家裏，可以允許一些人持不同意見，但這裏有條紅線，就是絕不能允許做損害國家的根本制度，也就是損害中國共產黨領導的社會主義制度的事情。『一國兩制』是中國特色的社會主義的重要組成部分，中國共產黨是中國特色社會主義的領導者，是『一國兩制』方針的創立者，也是『一國兩制』事業的領導者，一個人如果聲稱維護『一國兩制』，卻反對『一國兩制』的創立者和領導者，那豈不是自相矛盾？」

夏寶龍2月26日早上10時半到達政府總部會晤金融、銀行、證券界，陪同的包括行政長官李家超、財政司司長陳茂波等。（夏家朗攝）

類似的表達，也出現在國新辦2021年於香港立法會選舉之後發表的首份《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書中。比如白皮書中寫道，「事實充分證明，中國共產黨和中國政府是香港特別行政區民主制度的設計者、創立者、維護者和推進者」；「國家主體實行的社會主義制度與特別行政區實行的資本主義制度並行不悖，但主次關係不能顛倒。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是憲法確定的國家憲制秩序的核心，是國家憲法制度的靈魂，在特別行政區必須得到切實尊重和維護」；「不能以特別行政區享有高度自治權為由，排斥和對抗中央政府依法行使有關權力」。

也因為這樣，「一國兩制」這一制度設計從一開始就決定了中央是最大責任方，對香港承擔着最大的憲制責任。換言之，中央從一開始就是最希望「一國兩制」行穩致遠的，就是最擔心「一國兩制」搞不好的。所以時任國務院總理朱鎔基2002年訪問香港時才會說，「香港回歸祖國，在我們的手裏搞壞了，那我們豈不成了『民族罪人』？」所以習近平在香港回歸25周年的講話中，才會重申「中央貫徹『一國兩制』方針堅持兩點，一是堅定不移，確保不會變、不動搖；二是全面準確，確保不走樣、不變形。」才會接續鄧小平的「五十年不變」承諾「一國兩制」這樣的好制度，「沒有任何理由改變，必須長期堅持。」

央視盤點2022大灣區十大新聞，習近平訪港排首位。（央視）

除了確認領導權，「中國特色的香港資本主義」還有另一層意涵，那就是香港不會也不可能內地化，香港那一制也不會變成「中國特色的社會主義」。要保證其不變樣，必須在革新香港資本主義那一制弊端和問題的基礎上，繼續推動資本主義和社會主義兩種不同體制和制度的共融互通、交流競合，這是「一國兩制」這一前所未有創舉的應有之意，也是香港不可替代的最大獨特優勢所在。故此，「中國特色的香港資本主義不變樣」也是在告訴各方，香港不應該陷入到「去國際化」、「內地化」等無謂的口水爭論裏，而是應該思考如何才能推動資本主義制度的改革，破除利益固化藩籬，排解民生憂難，「讓發展成果更多更公平惠及全體市民」。

曾擔任毛澤東、鄧小平、劉少奇等高層領導人俄文翻譯的閻明覆，在2015年出版的95萬餘字的《閻明覆回憶錄》（人民出版社，2015年）中，詳細回顧了中蘇關係從友好到破裂的過程。在總結中蘇大論戰的部分，閻明覆談了三點：不要當「中心」，不要以自己的經驗去衡量別人；任何時候都不要以「馬克思主義的正統」自居；正確認識社會主義的發展階段，處理好同資本主義的關係。圍繞第三點，閻明覆寫道，「無論蘇聯還是中國，都是在經濟和文化方面比資本主義落後的基礎上走上社會主義道路的，儘管經過多年的社會主義建設，仍然同資本主義有很大的差距。所以，就現實的社會主義同資本主義的關係而言，不是誰戰勝誰、誰取代誰的問題，而是社會主義能否創造出更高的勞動生產率，其中包括學習資本主義一切先進的東西，以便迎頭趕上的問題。只有這樣認識和這樣做，才有可能處理好同資本主義的和平共處和和平競賽問題。」

2023年7月13日，前中央統戰部部長閻明復送別儀式在北京八寶山舉行。（Twitter）

北京大學法學院教授陳端洪此前在接受《香港01》專訪時表示，「鄧小平說五十年不變，我認為不是五十年的事，而是一個長期的事情，因為中國註定要與資本主義國家共存，現在如果連香港的問題都解決不好，那以後怎麼和資本主義國家打交道？所以我認為，香港是中國走向世界、跟資本主義國家打交道的一個重要試驗場。」「社會主義和資本主義『鬥』了這麼多年，其實是互相需要的關係，資本主義沒有社會主義的對照和批判，資本主義也完蛋。同樣的，中國如果沒有香港也不行，這是中國的幸運。我認為，中國和蘇聯命運的差別，雖然有很多因素決定，但其中一個很重要的因素，便是香港。蘇聯資本主義怎麼搞？要搞就全搞，所謂的休克療法。中國學資本主義不需要休克療法。一步步來。有香港搞資本主義，然後，在它邊上搞個深圳作為改革試驗田。」

從這個層面來看，「一國兩制」下的香港在國家戰略中的作用，不僅是將西方引入中國，更重要的是，將中國推向世界。而要想做到這一點，則必須搞清楚「中國特色的香港資本主義」是什麼意思，以及如何保證其不變樣。