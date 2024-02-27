23條立法｜梁愛詩:有需要再立新法　搶先披露經濟數據或涉違法

前律政司長梁愛詩表示，《基本法》23條不存在立法後「備而不用」或「立法嚴、執法鬆」的情況，形容23條不是「只放在這裏嚇人」，強調有法律就要執行。她指出，維護國安憲制責任不限於23條罪行，日後有新情況可再立法，舉例香港仍未有數據安全法例。



至於有外商關注，諮詢文件建議直接採用內地法律「國家安全」及《國家秘密法》中「國家秘密」定義，涵蓋經濟及社會發展秘密，梁愛詩指國家安全沒兩制之分，又舉例如預先披露本地生產總值GDP數字屬無權限下的搶先披露，目的是搞亂經濟，可能涉及金融安全。



梁愛詩（思考香港基金會提供）

梁愛詩在2003年有份以律政司司長身份推動23條立法，她接受《明報》訪問時指，當時是出於政治考慮，強調今次立法並非比2003年更「辣」，而是內地及全球對國家安全觀念有改變，又指當時以為香港不會出現叛國等罪行，但經歷2019年反修例風波後，有需防止重現類似情況。

她強調，說法律不能停留在03年的世界，要與時俱進，反問國安法實施3年來，有沒有對任何一個被告不公道。

梁愛詩：國家安全沒兩制之分

對於外商關注，諮詢文件建議直接採用內地法律「國家安全」及《國家秘密法》中「國家秘密」定義，涵蓋經濟及社會發展秘密，梁愛詩強調國家安全沒有兩制之分，雖然國家秘密概念引用內地，但本港法庭仍用普通法方式詮釋何謂「國家秘密」，又指社會改變，涉經濟發展機密，也可牽涉政治或國安。

預先披露GDP數據搞亂經濟 或涉金融安全

她舉例指，如預先披露本地生產總值數字屬無權限下搶先披露，目的是搞亂經濟，可能涉及金融安全。

梁愛詩又說，原則上罪行針對的「境外勢力」不限外國政府或執政黨，因現時論政團體及其他外國組織的干預行為，已超出批評議事，需要防止干預，若定義上「寫死」反而造成漏洞。

此外，政府在23條諮詢文件中，提出延長涉危害國安被捕人的羈押時間。梁愛詩認為在大規模拘捕或暴亂下，有需要給予執法部門延長偵查時間，但對被捕人延長羈押時間，應該是執法部門能力所及的「最短時間」，亦應向法院提出申請。