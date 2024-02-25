夏寶龍訪港｜晤法律界傾23條　杜淦堃反映維護國安須平衡市民權利

港澳辦主任夏寶龍訪港第四天，繼續會見各界代表。今天（25日）在政府總部會見香港律師會及香港大律師公會代表，討論基本法23條立法等議題。大律師公會主席杜淦堃會後表示，向夏寶龍提及社會可能對很多23條法律條文看法不同，這是反映香港多元和有言論自由。他又向夏寶龍反映除了維護國家安全，亦要平衡市民受基本法保障的權利，惟拒絕引述夏寶龍的回應。



夏寶龍會見律師會及大律師公會

夏寶龍今天（25日）早上先到黃大仙現崇山一間酒樓喝早茶，之後視察深水埗社區客廳，再到政府總部會見香港律師會及香港大律師公會代表，陪同的包括律政司司長林定國、副司長張國鈞，會面大約兩小時結束。

杜淦堃向夏寶龍反映23條立法須平衡市民享有權利

律師會會長陳澤銘及大律師公會主席杜淦堃會後一同見記者。杜淦堃表示，一年內第三次與夏寶龍見面，反映重視香港法律界及司法制度，會上向夏寶龍報告最近香港法律界情況、關心的議題，包括23條立法。

他說，大律師公會將會向政府提交23條立法的書面意見，會上向夏寶龍提及，社會上可能對很多法律條文有不同看法，這是反映香港多元和有言論自由。他又說，向夏寶龍反映維護國安之外，市民受基本法保障的權利，應該都可以作出好的平衡，形容雙方交流「非常之坦誠」。

被問到夏寶龍對23條立法意見的回應，杜淦堃表示，不方便全面引述閉門會面內容，只稱中央政府高度重視法律界的看法，雙方交流非常有建設性，夏寶龍非常耐心聆聽意見。

律師會會長陳澤銘及大律師公會主席杜淦堃2月25日與港澳辦主任夏寶龍會面後一同見記者。（盧翊銘攝）

陳澤銘：感覺中央非常支持外商續在港投資

陳澤銘表示，會面體現夏寶龍重視香港法律界意見，對香港法治社會的肯定。他在會上討論基本法23條立法過程等議題，有向夏寶龍反映律師會會員的意見，雙方有很好的互動交流，感覺夏寶龍非常支持香港作為國際化城市，繼續保持國際化優勢，舉例律師會有逾1400名註冊海外律師，亦有逾70間海外註冊律師事務所在香港營運，感覺中央非常支持外商在香港繼續投資，畢竟香港是一個非常國際化的城市。