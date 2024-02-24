23條立法｜公眾利益作披露國家秘密抗辯理由　梁愛詩：有好有唔好

政府正就《基本法》23條進行公眾諮詢，諮詢期將於4日後結束。律政司前司長梁愛詩在電視節目表示，如加入公眾利益作為披露國家秘密的抗辯理由，其實「有好有唔好」，好處是讓市民較安心，但如理解不一亦會有誤解，或許令人誤墮法網。



梁愛詩。（資料圖片）

公民抗命非抗辯理由

梁愛詩在節目中表示，每人做事前都看法律，但如果主觀認為涉及公眾利益就有權去披露，或反而導致市民誤導法網。她舉例指，2019年反修例期間，有人曾經指可以公民抗命反對政府修訂《逃犯條例》，但其實公民抗命並非辯護理由；又表示當年修訂回應公眾，想大家支持，但結果無成功。

作為時任律政司司長及2003年23條立法主要推手之一的她，被問及當年政府當年曾加入條文，列明可作抗辯的「公眾利益」，包括披露官員不法活動、公共安全等，梁愛詩表示，要等法官考慮時、地、社會情況解釋，又稱披露官員不合法活動不是唯一方式，其實可向官員的上級、特首、申訴專員等反映。對於傳媒可否披露資料及以公眾利益稱抗辯理由，她直言希望加入，等政府考慮啦，而加入時亦要視乎有否全面定義。

基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

相對2003年立法非走回頭路

至於2003年立法將煽動罪部分犯罪意圖，例如「憎恨」、「敵意」等廢除，收窄至叛國、分裂國家、顛覆，但今次並無相類似做法。梁愛詩表示，非走回頭路，而是理解深切，香港本身對國安了解不深入，早前社會仍有暴亂、好明顯有人想推翻政權或煽動他人。不過，她認為23條立法不影響遊行示威，而國安法亦不是鉗制不同意見。

記協。（資料圖片）

記協：回覆的會員均認為23條對新聞自由造成負面影響

香港記者協會認為，23條立法框架對新聞工作造成深遠影響，於本月以問卷形式向會員及新聞從業員收集意見，截至2月23日獲105人回覆，所有回覆的會員均認為，23條立法將對新聞自由造成負面影響，當中9成人認為影響重大，表示政府立法時應避免令新聞工作者因正常採訪、報道或評論而誤墮法網。

記協表示，需要明文確立公眾利益作為法定抗辯理由、定罪元素須包括罪行對國家安全構成實質損害、定罪元素須包括被告人有危害國家安全的意圖，以保障新聞自由。