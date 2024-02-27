23條立法｜新華社署名文章　斥西方以謊言抹黑香港投資和營商環境

新華社2月26日再度發表「港澳平」署名文章，以〈戳破那些抹黑香港投資和營商環境的謊言〉為題，批評西方抹黑香港的投資和營商環境，企圖阻撓香港23條立法，進而實現「以港遏華」的險惡圖謀。文章引用數據，指駐港公司、初創企業、銀行總存款等增加，足以戳破西方謊言，文章全文如下：



一段時間以來，個別西方媒體和所謂專家對香港的投資和營商環境屢屢作出抹黑，說什麼企業、資金、人才都紛紛離開香港，頗具迷惑性。但只要略作研究就會發現，這些都是刻意製造的謊言，在具體的事實和數據面前一戳就破：

先說企業。香港特區政府統計數據顯示，2023年母公司在海外或內地的駐港公司數目達9039間，同比增加61間，恢復至新冠疫情前的高水平。其中，母公司在日本、美國、新加坡、德國、瑞士、荷蘭、澳洲、韓國和瑞典的駐港公司數目都比2022年增加。母公司在新加坡、德國和瑞士的駐港公司數目更超越疫情前的2019年，創出新高。還值得一提的是，有調查結果顯示，2023年香港初創企業數目高達4257間，同比增加272間，為歷史新高。這些初創企業涵蓋了金融科技、電子商貿、供應鏈管理和物流科技等新興產業和高附加值行業，活力滿滿、潛力巨大。同時，香港特區政府的招商引資也得到熱烈響應，2023年成功吸引了382間企業在港開設或拓展業務，包括英國48間、美國34間、新加坡27間和澳大利亞13間。一批國際知名企業以設立國際總部或研發中心等形式在港落戶，必將進一步吸引產業鏈的上中下游夥伴入港發展，聚集起更多企業。個別西方媒體和所謂專家聲稱企業紛紛離開香港，依據何在？

再說資金。香港特區政府財經事務及庫務局、金融管理局發布的統計數據和信息顯示，香港2023年年底銀行總存款額為16.22萬億港元，按年增長5.07%；香港2022年年底資產和財富管理業務規模超過30.50萬億港元；香港是中國內地和國際銀行在亞洲的最大樞紐，是亞洲最大的國際資產管理中心、最大的跨境私人財富管理中心、對沖基金中心及第二大私募基金中心。近日香港特區政府有關官員還披露，香港債券及ETF市場的表現十分理想，2023年離岸人民幣債券發行量幾乎翻了一番，ETF的日均交易量增長20%。也有保險業高管表示，香港有126家保險公司營運，是當今全球少有的保險中心之一，大型保險集團不少都在香港上市和設立。另根據畢馬威事務所發布的報告，2023年港股IPO集資額較前下降主要是由於全球市場不明朗，導致企業和投資者持觀望態度，但仍位列全球第六，高於倫敦、東京和新加坡等金融中心，預計2024年香港市場將見復蘇，並將於2024年重返全球IPO排名前五位。港交所數據也顯示，截至2月下旬，正在處理的上市申請多達75宗，且多為消費、醫藥、人工智能等領域的獨角獸企業。個別西方媒體和所謂專家聲稱資金紛紛離開香港，依據何在？

最後說人才。香港特區政府有關官員去年年底披露，這幾年，包括「高才通」在內的香港各項輸入人才計劃共收到超過20萬宗申請，12萬多宗獲批，逾8.1萬人已經到港。調查顯示，已就業的「高才通」人才月薪中位數約為5萬港元，當中有三成投身金融服務類工作等香港的優勢行業。有分析指出，「高才通」計劃可為香港帶來每年約340億港元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值的1.2%左右。根據香港特區政府統計處2月20日公布的數據，2023年底香港人口的臨時數據為750.31萬人，與2022年底相比增加3.05萬人，增幅為0.4%。此外還有國際財經媒體報道反映，一些在疫情期間移居新加坡的投資銀行家正陸續返回香港，有華爾街銀行已將一半左右先前離開的員工調回香港。個別西方媒體和所謂專家聲稱人才紛紛離開香港，依據何在？

以上有關企業、資金、人才的具體事實都充分說明，香港優越的投資和營商環境不僅沒有受到什麼「損害」，而且是變得愈來愈好。香港依然是企業投資熱土、資金青睞之地和人才匯聚高地。那些製造謊言的人對此視而不見，完全是揣著明白裝糊塗！很顯然，他們之所以罔顧事實而大肆散播種種對香港投資和營商環境的負面信息，真正目的是要動搖人們的信心，破壞香港經濟發展和社會穩定，從而阻撓香港23條立法、阻撓香港由治及興，進而實現其「以港遏華」的險惡圖謀。但世人了解事實後，都會看穿他們夾藏著的「狐狸尾巴」，不受其矇騙！