23條立法｜林定國：確保草案關鍵字有詳細定義　傾向不訂最低刑期

《基本法》23條公眾諮詢明日（28日）結束，政府稍後會公布條例詳細草案。律政司司長林定國昨日（27日）出席立法會研究基本法23條立法相關事宜小組委員會首次會議時指，諮詢期間收到的意見顯示社會普遍已有共識盡快完成立法，他又稱會確保法律條文仔細清晰，就較關鍵和重要的特別用語，例如國家安全和境外勢力作詳細定義。



但罰則傾向按照普通法習慣，不會規定最低刑期。



林定國

林定國在會議上指，社會有共識要盡快完成立法，完成拖延近27年的憲制責任。特區政府正積極整理分析收集到的意見，強調特區政府會確保法律條文仔細清晰，就較關鍵和重要的特別用語，例如國家安全和境外勢力作詳細定義，條文會清晰列出構成犯罪行為和情況，並列出是否有例外和必須符合的條件，及訂明域外效力適用的對象。罰則方面，他說傾向按照普通法習慣，訂明具有足夠阻嚇力度的最高罰則，但不會規定最低刑期。

身兼行會成員、2003年以保安局局長身份推動23條立法的新民黨主席葉劉淑儀問到，有部分傳媒擔心報道涉及「國家秘密」，容易誤墮法網。林定國說，干犯非法竊取或披露國家機密罪的標準很高，一般正常傳媒工作的記者，無任何需要特別擔心或關注，又指條例強調是否涉及明知故犯的行為，相信一般正常新聞工作者難以觸及國家秘密的定義，或日後構成罪行的意圖。

至於諮詢文件提到執法部門可提出延長羈留期、阻止被羈留人士諮詢任何律師，選委界議員管浩鳴問到當中有何考慮。林定國說絕對不會不合理地剝削合法權利，當中一定有充分理由，當局會在條文仔細列明需要延遲的例外情況。

A4聯盟楊永杰也關注諮詢文件提出可以延長羈留期，但會否設立額外保障機制，建議要求警隊高級人員向法庭提出申請，並訂明延長條件。保安局局長鄧炳強強調，延長羈留的要求嚴謹，同意要由指定級別警務人員提出申請，並需要經法庭程序決定，警方一般羈留設施並非預留作長時間羈留用途，當局亦正研究優化相關設施。

身兼行會成員的商界議員林健鋒說，本地和外國商會全力支持盡快立法，但希望日後的條例草案簡單易明，以免誤墮法網。林定國回應說會盡量用到本地法律沿用的字眼或日常用語，政府也會加強向社會解說。