23條｜律師會交意見書 倡竊密訂清晰定義　釐清域外起訴疑點

《基本法》23條公眾諮詢期明日結束，律師會今日（27日）向政府提交意見書，包括建議參考加拿大就「竊取國家機密」罪提供清晰定義，而「境外干預」罪和域外適用性需仔細考慮如何提出起訴。



至於披露國家秘密罪，應否增加以公眾利益作豁免理由，律師會會長陳澤銘表示討論適當，需要研究及作出法律分析，建議政府參考加拿大《資訊安全法》，例如被告需要證明披露機密公眾利益可能大於保密文件、目的是揭露他人罪行、及已經向當局報告事宜，合理時間內無作出回應等。

諮詢文件非草案 不適合討論量刑

陳澤銘表示，律師會轄下兩個專責委員會詳細研究政府諮詢文件，理事會亦有反覆討論，期間有與不同會員、商會、領事交流，而領事、商會均認同23條立法是憲制責任。不過，陳指本次諮詢立法原則而非草案，相關刑法、量刑目前不適合評論，但定義上需要提供更多細節。

律師會提出多項建議，憲制責任方面，陳澤銘認為要優先處理、盡快完成，指保護國家安全和正常生活非零和遊戲，認為可以做到平衡。

第二，就法律專業保密權及私隱方面，他指歡迎文件支持保護法律專業人員在處理國家安全事務時，免受個人資料非法披露及騷擾。

避免煽動意圖針用作對政治言論

副會長湯文龍表示，煽動意圖方面，律師會同意條例無可能列出所有煽動意圖的情況，但可以具體界定、描述罪行元素，避免罪行被用作針對政治言論。

就竊取國家機密罪行，他表示需要尋求「社會發展」、「科技發展或科學技術」、「政府承辦商」、「禁地」等清晰定義，皆因商界經營需要確定性。

對如何起訴境外干預罪和域外適用性有疑點

另一位副會長余國堅就「境外干預」罪和域外適用性，認為日後如何提出起訴有疑點，呼籲政府要仔細考慮。

至於完善訴訟程序，減省程序國安案件盡快審理，他希望提供更多信息。對於政府考慮參考英國假釋法例延長涉違反國安人士的羈留期，他希望提供資訊，並指要適當考慮被告人權利，例如控方要積極管理案件，兩者間需要平衡。

被問及如何看待延長羈留，是否有需要法庭是否把關；是否有需要阻止被告人接見某些律師：煽動意圖犯罪元素的定義等。陳澤銘指至今草案未出，如有草案再研究，目前沒有很詳細對於每一個罪類作考慮，但呼籲要參考其他司法管轄區的做法。