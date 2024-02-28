預算案2024｜重推酒店房租稅　姚柏良：政策矛盾　徐英偉：要撤辣

下年度《財政預算案》宣佈，2025年1月1日起重啟酒店房租稅，稅率為3%。旅遊界立法會議員姚柏良聯同酒店和旅遊業界會見傳媒，直指政策矛盾，因旅遊業仍未完全復甦，正大力搶客情況下，政府卻突然徵收個別行業新稅項。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，周邊地區都有相類似稅項，但往後每年都要求政府「撤辣」。



徐英偉：環球都有類似稅項

對於重推酒店房租稅，租率定於3%，明年起實施。徐英偉承認不少地區也有類同稅項，包括澳門5%稅項，美國、新加坡也有，但坦言：「當然冇稅就最好」。不過，他稱現時財政緊張，認為香港酒店房仍然有優勢。

唯一針對個別行業稅項 姚柏良：無奈

姚柏良則指，酒店房租稅可圈可點，目前業界處於恢復狀態，要鞏固復甦的勢頭，突然設酒店房租稅有矛盾感覺，但也對政府有赤字，需要加徵稅項表示理解，又稱香港酒店房租稅相較其他地區較為溫和。

他又稱，酒店房租稅是唯一針對某行業的稅項，對政府沒有就此與業界商討表示無奈。

他指，重推酒店房租稅一定對旅客及行業有影響，但2025年才實施，暫未能知道影響多大。

徐王美倫：旅行團價格競爭力不足 住宿成本高

香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，就盛事經濟希望與旅發局加強合作，香港業界的推廣不可或缺，又稱去年疫情後有報復式旅遊，但今年要「見真章」，業界生存不容易，但有信心。旅行團而言，徐王美倫指生意僅及疫情前60%，旅行團價格競爭力不足，面對住宿成本都很高。

本港過去也有徵收酒店房租稅，但於 2008 年 7 月1日起，税率獲調低為房租的 0% 。