財政預算案｜「牛肉乾」進帳9.8億　按預算下年每日須抄牌8000次

【財政預算案2024／牛肉乾／罰款／違泊／違例泊車】新一份財政預算案今日（28日）出爐，政府在2023/24年度「罰款、沒收及罰金」為庫房進帳20.6億元，較預期少4.4%。當中俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」帶來9.8億元，以定額罰款320元「最低消費」計算，執法部門發出308.8萬張「牛肉乾」。據警務處數字，2023年度發出超過301萬張「違例泊車」告票。



2024/25年度政府預期，「牛肉乾」會維持在9.8億元，換言之，同樣估算要發出308.8萬張告票，而警務處「預算」2024年會發出301.2萬張「違例泊車」告票。



政府2023/24年度「罰款、沒收及罰金」預算為20.6億元，佔政府收入總額0.4%。當中「定額罰款制度（交通違例事項）」，原本預算可為庫房帶來近12.7億元，經修訂後只有9.8億元，較預期減少22.1%。

若以定額罰款320元計算，9.8億元、即發出了約308.8萬張「牛肉乾」。據警務處數字，2023年度發出超過301萬張「違例泊車」告票，「違例行車」告票就有54.9萬張。

政府預算2024/25年度「牛肉乾」維持在9.8億元，意味未來一年，也要發出約308.8萬張「牛肉乾」，即每日至少要抄牌8,459次。據警務處預算，2024年度會發出301.2萬張「違例泊車」告票，即每日會發出約8,252張「違泊牛肉乾」。

政府消息人士指，當局一直有留意定額罰款水平能否做到有效阻嚇，會否調整水平也會視乎其阻嚇效果、及人們守法程度等，但強調即使調整也只會出於想改善違規情況，而非想藉以增加庫房收入。

2023/24年度「定額罰款制度（交通違例事項）」為庫房帶來近9.8億元收入。（資料圖片）

「法院裁定的罰款及法定罰金」2023/24年度修訂預算為5.54億元，較原預算4.66億元，上升22.1%，主要由於從證券及期貨事務監察委員會命令的罰款所得的收入較預期為多。

至於辭職公務員以薪金繳付代通知金的「公務員繳付款項」，2023/24年度修訂預算為1,307萬元，較原算增加的1,608萬元，較少18.7%。政府表示，由於公務員在辭職時，以繳付薪金代替遵守訂明的通知期規定，支付的數額較預期為少。