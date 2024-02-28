財政預算案｜2元乘車優惠60歲門檻料不改　議員倡「兩蚊變兩折」

新一份財政預算案稱會嚴控開支，今年內會檢討「2元乘車優惠」及「公共交通費用補貼計劃」，但強調不會取消。政府消息人士指，2元優惠無意更改現行60歲或以上的合資格年齡，但會就其他推展詳情進行全面檢討。



實政圓桌立法會議員田北辰稱，政府正考慮多個建議方案，包括其早前建議「2元」變「兩折」，強調兩折可解決長車短搭問題，同時不必擔心交通費用加價時增加補貼的壓力。



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政府消息人士表示，無意取消2元乘車優惠，也無意改動現時60歲或以上的受惠資格，檢討會建基於上述兩點進行，但實際做法、包括是否改變「2元」等，消息人士則稱明日（29日）才會開會討論。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，政府倘改變受惠資格年齡，即與上任林鄭月娥政府「對着幹」，故須維持現有60歲方案。他指政府稱會考慮多個方案，包括其早前提出的「兩蚊變兩折」方案，即車資10元以下維持2元不變，10元以上則只須付原本車資的兩折。

他表示，若限制長者使用次數或限制幾錢等，會較麻煩、涉及較高行政費，難以推行。田北辰又說，劃一兩折收費推行上較簡單，一方面可以解決長車短搭造成的補貼「浪費」，另一方面不必擔心車費加價時，增加補貼帶來的壓力，「政府今日都有漏口風，仲2蚊會好大鑊，因為交通費年年都加。」

立法會議員田北辰。（資料圖片/林靄怡攝）

政府另一方面會檢討「公共交通費用補貼計劃」（即「交補」），稱「交補」2023/24年度開支則約35億元，較2019/20年度17億元增加超過一倍。政府消息人士只稱各方面都會檢討。

由於「交補」計劃在疫情期間曾將最高補貼額由原來400元增至500元，補貼門檻也由原來開支400元降至200元。翻查資料，上述臨時措施在去年10月底完結後，去年11月補貼總額即由上月的3.81億大減至2.19億元，受惠人數也由10月341萬人大減至207萬人。

數據顯示，自回復原來安排後，去年11月至今年1月連續三個月的補貼總額，只有2億元多，平均也只有205萬人受惠，較臨時措施少逾100萬人。倘以平均2.17億元補貼總額計算，推算一年總補貼額為26億元，已較2023/24年度35億元減少近9億元。

田北辰認為，交補原意是減輕居住在偏遠地方市民的交通壓力，考慮到政府料未來逾200萬人遷至北部都會區，交補的助助屆時會至關重要。他更說政府持有港鐵約75%股份，理應用該些「利息」補貼市民長途車資，故不建議有變動。

從黃大仙跨區坐車到葵芳的胡伯就指，「2蚊都要有能力搭」，因為自己已屆八旬，體力早已不勝從前。他回應稱，過去剛獲得乘車優惠時，都會去元朗等地，但隨著年紀漸長而減少出門。針對乘車優惠或會調整，胡伯就認為上調至車費8折、加至4元，其實都可以接受，因為長者較少出遠門，「唔會無端端去機場、搭十幾廿蚊車」。

另一位郭婆婆則表示，反對乘車優惠有所調整，「2蚊都唔係無所謂」。她稱，自己剛退休時沒有細藝，感到無聊便會選擇「遊車河」；而當時未有乘車優惠，就曾試過單日花70多元「遊車河」，即使只來回元朗，也要40多元，故反對調整乘車優惠。

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