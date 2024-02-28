財政預算案｜照顧者措施重複　團體：沒完善政策將無法逆轉悲劇

照顧照顧者平台今日（28日）回應《財政預算案》，表示原本期待財政預算案會有更多對照顧者的支援，惟大多都是重複去年的措施，政府亦未有從肯定照顧者貢獻的角度出發，令照顧悲劇頻生。該平台提出9項建議，包括擴闊照顧者津貼對象等，同時期望政府部門帶頭實行照顧者友善政策。



社聯亦回應《財政預算案》指，近年更出現不少與照顧者相關的家庭慘劇，建議政府在考慮削減資助前，先與業界商討和評估對服務的影響。



▼社會愈趨關注照顧者支援▼



+ 2

照顧照顧者平台：政府應帶頭實行友善政策

照顧照顧者平台今日（28日）回應財政預算案，表示近年社會對於照顧者的關注有所增加，支援措施仍相當缺乏，原本期待預算案有更多對照顧者支援的措施，進一步承拓照顧者的需要，惟大多都是重複去年的措施，如設立婦女自強基金及增加獨立幼兒中心名額等。

該平台指，理解疫情及國際環境的波動影響到政府的財政狀況，惟照顧者的付出長期被社會忽略，亦未有亦未有從肯定照顧者貢獻的角度出發，建議政府部門帶頭實行照顧者友善政策，並鼓勵企業一同實行，例如彈性上班時間及簡化請假行政，又促政府盡快修訂勞工法例，按比例計算零散工勞工福利和權益，並監察僱主剝削行為。

平台又指，照顧者減輕社會對公營醫療及護理服務的逼切需求，同時要面對精神壓力、經濟壓力及歧視問題，若未能及時處理照顧者的問題，將會演變成無法逆轉的悲劇，促政府制訂一套完善的照顧者政策，提供多方面支援。

平台向政府提出9項建議，當中包括擴闊照顧者津貼對象、設立照顧者醫療劵、發展支援照顧者社區經濟項目、增設照顧者八達通、設立「照顧者為本」的評估工具、改善照顧者支援熱線、改善替代照顧服務，增24小時緊急暫託服務、增撥資源支援在校課後託管恆常化、及帶頭推動「照顧不離職」文化。

▼財政預算案｜基層盼政府續「派糖」▼



+ 4

失明人協進會：讓殘疾人士可申領照顧者津貼

另外，香港失明人協進會早前就預算案提出系列建議，包括擴大照顧者津貼計劃申領資格，最終充耳不聞。該會會長黃俊恒促請政府投放資源，讓殘疾照顧者無異於一般照顧者每月可申領3000元津貼。

社聯：政府削減資助前應先與業界商討

社聯亦回應《財政預算案》表示，社聯和社福界特別關注政府將進一步推行「資源效率優化計劃」至2026/27年度，各政府部門需要每年節省經常開支1%。雖然節流措施不影響綜援及公共福利金計劃，但可能會影響其他支援弱勢社群的社會福利服務。

社聯建議政府在考慮削減資助前，先與業界商討和評估對服務的影響，並提到政府及民間團體發表的貧窮報告均顯示香港貧窮情況仍然十分嚴重，基層巿民和弱勢社群對福利服務的需求殷切，近年更出現不少與照顧者相關的家庭慘劇。