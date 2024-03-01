陳積志4月就任申訴專員　曾赴洪門宴「短暫逗留」後道歉

資深前公務員陳積志獲政府委任為申訴專員，接替任期將屆滿的趙慧賢，4月1日生效，為期5年。



陳積志服務政府近40年，2017年成為問責官員，擔任民政事務局副局長。他在2022年1月3日在灣仔出席港區人大代表洪為民的百人生日宴，及後發表道歉聲明，指敏感度不足，但有使用「安心出行」，並只是短暫停留，晚上7時許就已離開。時任特首林鄭月娥表示，陳積志負責青年工作，與洪為民有工作聯繫，出席宴會可以理解，而且逗留時間短，不存在紀律問題。

同場的時任民政事務局局長後來辭職，而由陳積志署任局長職務，直至同年6月30日第五屆政府完結。

陳積志獲委任為申訴專員。（行政署）

對於任命陳積志為申訴專員，行政長官李家超表示有信心他憑藉卓越的領導才能、果斷的決策能力和豐富的公共行政經驗，定能帶領申訴專員公署繼續切實履行其法定職能，確保本港公共行政效率。

至於任期即將屆滿的現任專員趙慧賢，李家超指她任內領導申訴專員公署，目標是提升本港公共行政質素和水平，並祝願她離任後生活愉快。

今次申訴專員經過公開招聘遴選，遴選委員會由政務司司長擔任主席，成員為陳健波、陳帆和行政署長，評核候選人後向行政長官提交建議。