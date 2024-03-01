麥美娟訪廣州　鼓勵港青把握大灣區發展機遇

民政及青年事務局局長麥美娟今日（3月1日）早上抵達廣州訪問，表示特區政府鼓勵香港青年把握大灣區發展所帶來的機遇，到當地發展業務。



麥美娟與青年專員陳瑞緯早上與廣東省港澳辦主任陳麗文會面，就共同推動粵港青年發展，包括深化兩地青年交流交換意見。麥美娟分享《青年發展藍圖》的理念和願景，以及特區政府推動青年發展工作的情況，表示局方將與省港澳辦繼續緊密合作，致力提供有利環境，全方位支持青年發展。

麥美娟下午在「粵港澳大灣區青年創新創業分享會」致辭，指去年12月成立的「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，匯聚了接近60個來自香港和大灣區不同界別、具代表性的成員機構，提供一站式資訊、宣傳及交流平台。約50名在廣州交流的「連青人網絡」會員參與分享會，了解在大灣區生活和發展事業的資訊。

隨後麥美娟到訪廣東省人力資源和社會保障廳，與廳長杜敏琪會面，就推動香港青年到粵港澳大灣區創業、加強粵港兩地青年創新創業基地協作等方面交換意見。傍晚，她和「連青人網絡」交流團成員，與廣東省香港商會代表見面，了解他們在內地生活和工作的情況。

麥美娟明日（2日）繼續廣州和佛山訪問行程，隨後返港。