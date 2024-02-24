夏寶龍訪港｜揭飲早茶茶客身份　麥美娟：肯定區議會、關愛隊工作

民政及青年事務局局長麥美娟今早（24日）陪同正在本港考察調研的中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍到將軍澳飲早茶和會見西貢區議員。她在會面後指，今早是與地區三會、關愛隊和街坊代表飲早茶，區議員則向夏寶龍滙報工作。



麥美娟稱，飲早茶時有介紹關愛隊工作，夏寶龍對此表示肯定，亦肯定李家超設計關愛隊有服務市民作用。她又三番四次重申會做好區議會會做好下情上達、下情上報



麥美娟（左）指夏寶龍肯定關愛隊工作（李宇婷攝）

夏寶龍一行今早到將軍澳一家茶樓飲早茶，但茶樓向外指要十一時才開放讓茶客光顧，但記者則發現當夏寶龍在內飲茶時，場內有其他茶客。今早一直陪同夏寶龍的麥美娟，在夏寶龍與西貢區議員會面後總結早上行程，指今早夏寶龍及行政長官李家超與地區團體代表，包括三會主席、關愛隊成員、街坊會代表飲茶。

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她指，夏寶龍在飲茶期間和離開茶樓時見到其他茶客，夏寶龍都有拜年。她又指，夏主任在年宵節日與市民見面，可見調研組對香港的重視，對區議會、關愛隊、三會結合都重視，會做好下情上達、下情上報。

至於與全體32位西貢區議員的會晤，她指有人匯報工作進展、也有人交代如何開展工作、及培訓如何協助區議員服務市民。總括而言區議員踴躍表達，新一屆區議員在民政專員帶領下，更好發揮上情下達、下情上報，發揮紐帶作用。

她表示區議員的滙報包括如何解決個案，分享有趣、困難的個案，如何與政府合作及克服，切實做到民生無小事。區議員主動匯報，夏寶龍予以肯定。

她表示很多工作有討論，下情上達下情上報都要切實做到、做好。

方國珊指夏寶龍提點區議員工作做不完（李宇婷攝）

方國珊：「佢用魅力來形容我哋呀！」

有份與夏寶龍會面的西貢區議員方國珊指，夏寶龍在會上表揚「我哋喺一月就任開始嘅表現，佢用魅力來形容我哋呀！」，他又指踏踏實實工作就能支持政府施政。

她指夏寶龍提點作為區議員，要做好特區政府的註腳，做好崗位做好民生工作，又提點工作做不完，要做好自己本份。