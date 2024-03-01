東九龍、啟德集體運輸系統要等10年　關浩洋冀簡化程序盡快落成

政府計劃在東九龍、啟德推展智慧綠色集體運輸系統，今年內將邀請相關的供應商及營運商提交意向書，九龍城北區議員關浩洋指，區內未來有不少問題待解決，包括啟德跑道區連接啟德站的綠色智慧集體運輸系統，而居民期望盡快落成。區議員對於系統超過10年才能落實感到震驚，希望政府簡化整個程序。



啟德的交通問題一直受到關注。（資料圖片）

新一屆區議員就任踏入數個月，民建聯前主席、全國人大常委李慧琼與4名分別來自黃大仙及九龍城區的直選議席區議員，簡介未來工作計劃。關浩洋引述供應商指，只需要好短年數就能落成啟德集體運輸系統，希望政府有效率地簡化勘探招標等程序。他說系統未能解決居民即時需要，建議在私樓區提供穿梭巴士服務，期望運輸局可體諒居民情況而發牌，又希望有更多巴士線貫穿整個啟德，並加密巴士線班次，強調未來會繼續跟進。

九龍城南區議員吳寶強說，區議會現時討論的包括4月的「泰繽紛」活動、解說垃圾徵費和廿三條立法。他要求區內建設「一地多用」大樓，以提供更多設施，並建造更多地下停車場改善交通問題。吳寶強又關注衞生黑點和屋邨鼠患，另外現時文康設施和活動場地非常少，希望興建更多會堂，讓文娛團體有演出場地。

黃大仙西區議員潘卓斌表示，黃大仙區有超過10萬居民，山上的居民依賴小巴，過往已就東九龍跨山綫收集居民意見，包括提出建議書，希望東九龍延線覆蓋至該區，接通鑽石山、富山及慈雲山站。他說會約見政府部門協商，又希望未來可擴至竹園，目標是東九龍綫無縫連接。

爭取在黃大仙區落成全科急症醫院

黃大仙東區議員越毅強說新一屆區議會開始後，他繼續防止水浸工作，包括視察和調研，正諮詢市民意見，最近亦參觀港鐵感應器或通報系統的措施，以應對未來愈發嚴重的極端天氣。他續指依山而建的社區對無障礙通道設施需求好大，會繼續跟進完善，而黃大仙多基層和長者，但區內沒有急症室服務，未來會爭取在該區落成全科急症醫院。