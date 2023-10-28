施政報告｜啟德捷運復活　惟不駁觀塘　林世雄稱研建行人天橋連接

【施政報告2023】啟德單軌項目告胎死腹中，惹起外界批評，新一份《施政報告》提出重推啟德集體運輸系統，料連接啟德跑道區至港鐵啟德站。運輸及物流局局長林世雄今日（28日）在記者會表示，啟德綠色集體運輸系統，在技術上難接駁到觀塘海濱，當局會檢視現有的多元組合系統，包括興建行人天橋連接觀塘區。他又強調，現階段發展三個新運輸系統是財務上可行，可考慮採用常用的興建－營運－轉移模式（BOT模式）作為融資方案之一。



新一份《施政報告》提出重推啟德集體運輸系統。

林世雄表示，東九龍集體運輸系統將會接駁港鐵彩虹站和油塘站，並途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達等，將會透過行人通道，接駁安達臣道一帶，相信能有助觀塘山上居民接駁到港鐵系統；啟德的集體運輸系統則會連接跑道區和港鐵啟德站。

林世雄稱，現階段發展三個新運輸系統在財務上可行。（資料圖片）

他續指，當局已探討過不多綠色運輸系統，初步認為雲巴、智軌和巴士快速公交系統均是技術上適合用於香港，將於明年邀請供應商和營運商提交意向書，以確定落實細節和條款細則。

不駁觀塘因技術困難、成本高

被問到重啟啟德方案，但放棄駁通觀塘海濱的原因，林世雄則指，當局早前的研究發現，將集體運輸系統駁到舊區，在技術上相當困難，成本亦較高，故新方案亦會繼續以郵輪碼頭為終點，並會檢視現時的多元組合系統，包括興建行人天橋系統，以接駁到觀塘區。

林世雄：融資可考慮末BOT模式

至於興建成本方面，他則指，不同系統的成本均不同，故將會是未來的研究方向之一，但現階段認為財務上是可行，又強調鐵路項目的規劃、實施和建築期可攤分多年投資，若工程涉款達100億元，亦可分期付款，但需因應每個項目製訂其財務形式，當中鐵路加物業和興建－營運－轉移模式（BOT模式）均是常用方案，當局將會向新成立的「大型發展項目融資委員會」商討合適融資方案。