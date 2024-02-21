啟德體育園2025上半年啟用　會協調主辦單位避免兩場館同時散場

啟德體育園主場館外牆面板剛於周日（19日）完成安裝，整個園區建造工程順利完成約八成半，目標本年底竣工。文化體育及旅遊局書面回覆立法會議員質詢時指，在檢視試運及各項測試滿意後，啟德體育園將於2025年上半年啟用。



外界擔心啟德體育園坐落地區的交通能否在短時間內應付高達5萬人的人流，局方回覆時指，啟德體育園有限公司日後在安排活動方面將協調主辦單位，盡量避免兩個或以上的場館於同一時間散場，運輸署亦會視乎活動的需要，開辦特別巴士服務以配合額外的交通需求。



▼2月19日 啟德體育園主場館外牆所有面板完成安裝▼



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啟德體育園主場館外牆面板已經完成安裝，整個園區建造工程順利完成約八成半。立法會議員李浩然就啟德體育園提出質詢，指有意見認為在大型活動開始前和結束後的一段短時間內，大批到達和離開體育園的觀眾會對區內交通帶來挑戰，查詢局方有何對策。

文體旅局局長楊潤雄書面回覆時指，啟德體育園有限公司日後在安排活動方面將協調主辦單位盡量避免兩個或以上的場館於同一時間散場。此外，該公司亦會與活動主辦單位及相關政府部門保持密切聯繫，當體育園有大型活動舉行時，有關方面會在人流和交通管理方面及早作出全面準備和部署，靈活調配人手，並制定應變措施。

楊又指在招標前，政府已委託顧問公司進行交通及人流評估，相關報告亦考慮到現有、興建中及計劃中的行人設施及交通道路發展，及就各場館在活動滿座時疏散的情況進行技術評估。當有大型活動舉辦時，運輸署會視乎活動的規模及參加者的需要，開辦特別巴士服務，以配合活動進行期間的額外交通需求。

他表示，體育園公司現正與政府相關部門緊密聯繫準備營運前的工作。在建造工程、修繕工程和所有法定檢測驗收完成後，承辦方將為各設施安排裝備運作測試及試業活動，測試包括人群管理及事故應變演習的統籌及協調能力等，從而提升緊急應變效能，及適時調整策略。待檢視試運及各項測試滿意後，啟德體育園將於2025年上半年啟用。