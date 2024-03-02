紫荊黨成立四周年 主席李山：續推民間外交，支持青年投身創科

紫荊黨上週五（3月1日）舉行成立四周年慶典暨甲辰年春茗晚宴，黨主席李山表示，紫荊黨全力維護「一國兩制，長期不變」，並會繼續推動民間外交，促進香港和國際社會的民間交流，亦會支持青年學生投身科技創新事業，鼓勵他們成為香港未來科技與經濟發展的主力軍。



李山回顧了紫荊黨過去四年的發展歷程，表示:「紫荊黨將不忘初心，繼續全力維護『一國兩制，長期不變』，維護中央權威，銳意進取，克難前行，努力探索破解香港社會深層次問題的方案，為市民謀幸福，為香港謀發展。」紫荊黨榮譽主席高敬德強調，未來幾年是香港實現「由治及興 」的關鍵期，紫荊黨將發揮好團結香港社會的紐帶作用，支持特區政府依法施政，促進香港繁榮穩定。

晚宴出席者除了紫荊黨骨幹黨員，亦有多名立法會議員及政商界人物。紫荊黨顧問委員會主席耿焱在北京通過視頻致辭，對該黨提出三點希望，包括：為港澳及未來在台灣實行執政黨領導的多黨合作制度作出理論和實踐領域的貢獻；為建設有中國特色的香港資本主義作出貢獻，推動香港改革管治和經濟體制，探索解決社會深層次矛盾，形成獨具特色的資本主義制度；為貫徹「一國兩制」做出貢獻，幫助香港市民和社會各界準確領悟中央治港的新理念、新思想、新戰略及新部署。