陳國基邀長者訪官邸　最受老友記歡迎竟是這「景點」｜政壇諸事町

政務司司長陳國基昨天（24日）趁元宵佳節，宴請約40名「雙老」或「獨老」長者到其官邸參觀及享用茶點。他說，長者對官邸所種的古樹「紅皮糙果茶」及鯉魚池都感興趣，不過最受歡迎的「景點」原來是陳國基「真身」，長者排隊與他「打卡」，以便日後向朋友展示相片炫耀，陳國基坦言：「我有點受寵若驚！」



陳國基說，特區政府會繼續完善對長者的照顧，透露關愛隊至今已探訪近40,000戶長者及基層家庭，提供約7,000次簡單家居和支援服務。



陳國基邀長者參觀官邸 長者排隊輪流「打卡」

陳國基聯同勞工及福利局局長孫玉菡，邀請約40名「老友記」到官邸共慶元宵佳節，又安排了「共創明『Teen』校友會」學員組成「小義工隊」貼身照顧，又安排了遊官邸、猜燈謎、享用茶點，歡唱懷舊金曲活動。陳國基說，長者特別對官邸所種的古樹「紅皮糙果茶」，以及去年有四條新寶寶鯉魚誕生的魚池感興趣，不過講到最受歡迎的是陳國基「真身」，長者排隊與他「打卡」。陳國基引述有長者說，平時只能在電視上見到他，現在可以與我「零距離」合照，感到非常驚喜，日後可向朋友「炫耀」一下，陳國基直言：「讓我有點受寵若驚！」

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關愛隊探訪近4萬戶長者及基層 提供7千次服務

陳國基說，特區政府致力完善對長者的照顧，包括委派「關愛隊」主動上門探訪，親身了解和回應他們所需，截至今年1月底，關愛隊已探訪近40,000戶長者及其他基層家庭，並提供約7,000次簡單家居和支援服務。他說，政府會繼續凝聚18區關愛隊、區議會等，加強地區支援網絡，發揚敬老、愛老、助老精神。