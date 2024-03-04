馬會及公益慈善研究院3措施　支持國家衞健人才培訓及大灣區防疫

馬會和公益慈善研究院今日（4日）共同宣佈三份合作文件，以支持行政長官李家超在2023年施政報告中公佈，由馬會撥款30億元支持的一系列加強本港防疫準備，並強化與大灣區聯防聯控的政策措施。三項具體措施包括︰預防及監測新發傳染病；加強應對疫情的準備能力；以及針對新發傳染病作研究和應急準備。



在李家超見證下簽署的兩份合作文件，分別為《國家衞生健康委員會與香港賽馬會關於國家衞生健康人才能力建設項目合作備忘錄》和《國家衞生健康委員會與香港賽馬會關於衞生健康高端人才獎學金項目合作框架協議》。馬會表示，兩個項目注重培養臨床服務及衞生管理人才，能力提升和專業素養提升並重，展現公益慈善研究院對《「健康中國2030」規劃綱要》和《「十四五」衞生健康人才發展規劃》的支持。

為提升未來應對大型新發傳染病疫症的工作，另一份合作文件為《香港特別行政區政府醫務衞生局與香港賽馬會本地傳染病預防及應對項目合作備忘錄》。由李家超和國家衞生健康委員會副主任雷海潮見證簽署儀式。

馬會表示，根據此合作備忘錄，慈善信託基金支持醫務衞生局和衞生防護中心全方位加強準備並應對未來傳染病爆發的工作。三項具體措施包括︰預防及監測新發傳染病；加強應對疫情的準備能力；以及針對新發傳染病作研究和應急準備；此等措施亦會鞏固在大灣區的聯防聯控區域性合作。

除了上述措施，這30億元捐款亦包括支持於去年11月宣佈成立的「香港賽馬會環球衞生研究院」全球總部。該研究院是全港首個機構，聯同本地和國際院校與研究所，將最先進的疫苗及轉發技術落戶香港。

公益慈善研究院是由馬會和其慈善信託基金共同成立。馬會表示，一如其他慈善捐助項目，有賴透過賽馬和博彩業務所得收益。

醫務衞生局局長盧寵茂今日在簽署合作文件的儀式時致辭說，馬會的30億元捐款將會支持一系列增強內地和香港疫情防控，以及兩地聯防聯控的措施。（政府新聞處圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂在簽署合作文件的儀式時致辭說，必須有居安思危的意識，為將來可能出現的新發傳染病作好準備，正如「與其救火，不如防火」，他指馬會的捐款將有助香港築起一道更穩固的傳染病防火牆。

盧表示，馬會的30億元捐款將會支持一系列增強內地和香港疫情防控，以及兩地聯防聯控的措施。正是2003年馬會捐出5億元成立衞生防護中心，令香港能在剛過去的新冠疫情中更迅速、更有效、更專業地推出和及時調整各項防控措施。

他指這次的捐款有三個「第一」： 第一個「第一」，第一次由香港行政長官牽頭、中央支持、賽馬會出資的醫療衞生項目；第二個「第一」，這次10億元捐款是政府醫療衞生部門收到的最大一筆捐款；第三個「第一」，是透過這次捐款，香港將第一次建立一個綜合流行病電子管理系統。

盧寵茂說，這次的捐款不只為防火牆「添磚加瓦」，「更加是裝上晶片、光纖，成為一道智能防火牆。」