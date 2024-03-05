兩會｜政府、政協報告皆談融入國家發展大局　劉兆佳：關鍵所在

全國兩會正式在北京召開，總理李強任內首任政府工作報告和政協主席王滬寧的報告，均觸及促進港澳更好融入國家發展大局的內容。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析指， 中央對香港政策的重點在於如何推動經濟發展從而改善民生，而發展經濟的關鍵不在西方市場或資金，而是要更好融入大灣區以至全國發展大局，注入新的發展動力和產業轉型升級。



他又預料，未來會側重加快讓香港年輕一代消除對國家、對中國共產黨的誤解和抗拒，坦言扭轉觀念和看法的工作可能要一、兩代人的時間，相信中央未來一段時間仍會經常提及港澳融入國家發展大局、青年問題。



國務院總理李強今日（5日）發布任內首份政府工作報告，在涉港澳部部除重申堅持貫徹「一國兩制」、高度自治等原則外，與去年的報告相比，新增「支持港澳發揮自身優勢及特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局」的內容。

政協主席王滬寧在昨日（4日）的首份工作報告中也提到：「要圍繞促進港澳青年更好融入國家發展大局等開展調研，組織深化港澳與內地交流合作專題視察，完善聯繫港澳委員會工作機制。」

劉兆佳指要扭轉本港年青人價值觀或需一至兩代人的時間（資料圖片）

全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》表示，香港問題籋是兩會的重點，尤其近一、兩年香港已走出暴亂，改革選制和重塑管治架構，落實愛國者治港，局勢已較平穩，危機已過，更不用在政府工作報中有太多著墨。

發展關鍵不在西方市場 在融入大灣區和國家發展大局

他指，現時中央對港政策的重點在如在局勢穩定後，如何推動香港經濟發展，推升本港經濟動力，通過發展經濟改善民生。他認為，現時的關鍵在於香港市場的動能和資金，並不在西方市場或資金，而是要更多、更大地融入大灣區以至全國的發展大局當中。他相信中央會給予香港極大支持，惠港政策會陸續有來。

而未來經濟發展、更好融入國家發展大局則與年青人問題環環相扣。他解釋，要「一國兩制」行穩致遠，年輕人必須有正確的歷史觀、價值觀，香港、大灣區以至全國未來發展，離不開年青人參與，推動融入大灣區和國家發展大局正是為了向香港年青人提供更多發展和創業機會，也相信國家會有更多政策或扶助措施協助香港年輕人。

劉兆佳指不少年輕人仍對2019年的失敗憤憤不平（資料圖片）

不過，他指過去十多年，本港年輕人受到如已結業的《蘋果日報》的灌輸，對國家、對中國共產黨不止存在誤解甚至抗拒，部分人更從未踏足或拒絕到內地，要融入國家發展大局，先要扭轉為數不少的年輕人的觀念，加快扭轉他們對內也的抗拒和抵觸情緒，否則難言發展。

扭轉年青人觀念需時

他強調，融入國家發展大局不等同要香港所有年輕人也回內地發展，內地不少企業也會到香港投資，或透過香港走出去，他們也可以在本港提供大量的發展機會，也是另一種形式的融入國家發展大局，但要一些過去對國家抗拒、因2019年的失敗至今仍憤憤不平甚至仇恨國家的年青人，加入在港中資機構工作也不容易，因為他們的腦筋「轉唔到」，相信要經歷一段的教育過程，也必須要有更多配套去配合。

他相信重塑價值觀的過程可能需要一、兩代人的時間，方能讓香港新一代對國家有客觀的認知，畢竟香港開展國民教育為時尚短，暫時未能見到效用，現時唯一可喜的是已不見對國家的抹黑。

劉兆佳認為可以預期，未來一段時間裡，中央仍會不時提到融入國家發展大局和本港年青人等議題。