財政預算案2024｜財赤1016億元高出近九成　儲備僅夠政府一年開支

財政預算案2024｜財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，受經濟增展較預期慢、資產市場偏軟影響，本年度綜合赤字預計高達1,016億元，較去年估算多出86%。當中，地價收入只有194億元，較原先預計大減656億元，財政儲備預計7,332億元，相等於政府大約一年開支。



展望下年度赤字481億元，較上年度赤字估算低，財政儲備進一步回落6,851億元，少於政府一年開支。陳茂波說，公共財政在疫情過後須進入整固階段，預算案的財政整合策略，有助赤字逐步收窄，收支回復平衡。



▼財政預算案｜零售業不景氣▼



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地價收入僅194億元 較估算大減656億元

受環球利率上升、經濟放緩及地緣政治持續緊張影響，去年本港經濟增長較預期慢，儘管疫情過後整體開支回落，但資產市場偏軟，地價及印花稅收入下跌，令今個年度政府收入預計5546億元，較原來估算少13.7%、即878億元。當中，地價收入只有194億元，較原先估算大減656億元；印花稅收入只有500億元，較估算少350億元；利得稅和薪俸稅收入與估算相若。

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今年度財赤1,016億元 儲備僅夠政府一年開支

政府收入未如理想，陳茂波早前已打「開口牌」預告赤字過千億元。新一份預算案公布，2023/24年度綜合赤字1,016億元，較去年預估的544億元高出約86%。財政儲備預計7,332億元，僅夠政府一年開支。

陳茂波解釋，因過去數年應對疫情及外圍環境挑戰，但他認為不應只聚焦短期政府收支情況，而是要看整個經濟周期財政狀況，政府會堅守量入為出原則，避免赤字。

下年度財政儲備少於政府一年開支 料赤字收窄

展望下年度2024/25年赤字收窄至481億元，惟財政儲備進一步減少至6,851億元，較政府1年開支還要少。陳茂波解釋，今年外圍環境仍然複雜，香港難免受影響，跟資產市場相關的收入仍需時間完全恢復，加上政府在民生政策資源投放仍然龐大，醫療、社福和教育開支合共高達3,437億元，佔經常開支59.3%，政府繼續帶頭節流，公務員編制維持零增長目標。

總括而言，政府預計下年度總開支7,769億元；下年度總收入6,330億元，主要是利得稅帶來1,802億元，地價收入較預算升七成至330億元。