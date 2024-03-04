財政預算案｜曾俊華憂港將借貸度日　陳茂波：毋須憂有結構性財赤

新一份《財政預算案》錄得逾千億赤字，撇除債券收入，料到2027/28年度才恢復盈餘。前財政司司長曾俊華早前在社交媒體發文指，本港已進入結構性財赤年代，擔心「香港將要借貸度日」。財政司司長陳茂波出席新城電台節目時回應稱，預計經營帳戶及綜合帳戶將分別在兩年及三年後恢復收支平衡，故不需要擔心政府出現結構性財赤，又重申發債不會用作支付政府經常性開支。



他續指，在曾俊華擔任財政司司長時樓價上升兩倍，原因是當時停止造地、基建投入不足、土地供應不足，「你見到樓價升只可以『呆睇』，今時今日我哋係絕對唔容許咁嘅情況出現。」他強調，政府會掌握土地供應權，密切觀察樓市，確保住宅樓宇在未來數年供應充足，「以至過往『捱』樓價飛升的情況唔再出現。」



財爺陳茂波上月28日發布新一年的財政預算案。（資料圖片／盧翊銘攝）

前財政司司長曾俊華昨日（3日）在社交媒體發文指，本港已進入結構性財赤年代，擔心「香港將要借貸度日」，又指預算案增加收入措施「杯水車薪」，質疑在高息環境下發債的吸引力和回報。

財政司司長陳茂波今回應相關憂慮時指，預計經營帳戶及綜合帳戶將分別在二年及三年後恢復收支平衡，故不需要擔心政府出現結構性財赤。

政府計劃下個財政年度發債1200億元，陳茂波重申，發債不會用作支付政府經常性開支。對於在高息環境下，保證息率要達4至5厘才能吸引市民購入債券，陳茂波表示，不同意要相關息口要去到如此高，指息口始終會回落，政府有大約7千億元儲備，故不急於一時發債，可以掌握發債時機。

稱國際貨幣基金組織評估港府財政穩健 可多發債

他補充，國際貨幣基金組織來港進行評估時指，特區政府財政非常穩健、緩衡空間很闊；而他接觸到的評級和金融機構，以至專業投資者和金融市場人士，亦歡迎和贊同特區政府應多發債，利用市場資金，確保各個基建投資項目能按時上馬。

前財政司司長曾俊華。（資料圖片）

大家可能都記得喺2007至2016年期間（即曾俊華擔任財政司司長時）樓價升咗兩倍，原本係100萬變咗300萬，點解會咁呢？因為當時停止造地、基建投入不足、土地供應唔夠，土地供應唔夠你見到樓價升只可以「呆睇」，今時今日我哋係絕對唔容許咁嘅情況出現。 財政司司長陳茂波

稱曾俊華任財爺時只能「呆睇」樓市升 陳茂波：今時今日絕不容許

陳茂波在擔任立法會議員期間曾批評曾俊華是「守財奴」，被問到現時擔任「財爺」後是否理財方法也有不同，他則指，在2007至2016年期間（即曾俊華擔任財政司司長時）樓價上升兩倍，原因是當時停止造地、基建投入不足、土地供應不足，「你見到樓價升只可以『呆睇』，今時今日我哋係絕對唔容許咁嘅情況出現。」

他強調，政府會掌握土地供應權，密切觀察樓市，確保住宅樓宇在未來數年供應充足，「以至過往『捱』樓價飛升的情況唔再出現。」

對於樓市撤辣會否令樓價急升，他表示，政府樂見樓市平穩健康發展，又指當時引入辣招是因為樓宇供應不足，現時已有充足供應，政府才有「底氣」移除辣招。他亦指，交椅洲人工島項目稍為延遲不會影響土地供應及樓房供應，重申政府必定會推進人工島填海項目，但推進時機可再參詳。他指，過去一段時間有長期基金、財團聯絡政府建議包辦交椅洲項目，惟當局要考慮如何掌握土地供應等，故仍需需要再仔細評估。