灣仔區選開支｜宋芝齡競選Polo衫值1500元　黃守東兩個月抄牌13次

區議會換屆選舉於去年12月結束，《香港01》翻查灣仔選區五名參選人的選舉開支，發現落敗的自由黨宋芝齡選舉開支總額最為龐大，合共花費約60.19萬元。其中，宋芝齡在選舉期間的兩件同款白色宣傳戰衣是來自美國著名品牌「Polo Ralph Lauren」，一件盛惠1,290元，連同加工印字費，兩件合共價值3,080元，每件連印字1,540元。



而成功連任的灣仔區議員李碧儀的選舉總開支排名第二，合共花費約57.9萬元。李碧儀除了在選舉廣告上擲重金，用了約27.2萬元，她的交通開支也是不容忽視，在短短不足兩個月的選舉期間，她已用了約15.7萬元在運輸開支上。



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區議會換屆選舉告一段落，選舉事務處亦公布了各區參選人的選舉開支及申報表等。《香港01》查閱了競選情況最為激烈的灣仔區五名參選人的選舉開支，發現五人的選舉開支均以十多萬元起跳。其中選舉開支最為龐大的是自由黨的宋芝齡，她的選舉開支總額為601,908元；其次為成功連任的獨立人士李碧儀，她的選舉開支總額為579,283元；而新民黨黃守東的選舉開支總額為540,515元；成功當選的民建聯穆家駿的選舉開支總額為347,970元；僅獲得957票、無申報政治聯繫的李文偉的選舉開支總額為163,772元。

宋芝齡Polo連印字費 兩件3080元

宋芝齡的「天價」選舉開支除了用在選舉廣告、造型攝影、義工津貼等，身為藝人的她亦十分注重個人形象，就連她每天穿著、看似最普通不過的白色Polo衫，也是購自美國著名品牌「Polo Ralph Lauren」，一件價值1,290元，她共購買了兩件。另外，宋芝齡又在兩件「Polo Ralph Lauren」衫上印上「宋芝齡」、「自由黨」等宣傳字眼，連同印字費，兩件合共價值3,080元。

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李碧儀交通開支達15萬 租貨車50次

另外，李碧儀的交通運輸開支也是龐大得驚人，高達156,977元。當中，她聘請了為期約兩個月的專用司機，涉及4萬元開支，而汽車的汽油開支為6,978.54元。雖然李碧儀已有司機接送落區宣傳，但似乎仍遠遠未能滿足她的競選宣傳需求。她在選舉期間，即不足兩個月內合共租用了44次「GoGoVan」，共用85,150元，平均近2,000元一次，租用了6次大貨車，共用2.4萬元，以及乘搭了8次的士，共用了約848元元。

雖然李碧儀的交通費「大出血」，但仍有好心人向她捐贈逾千元以上的物資或服務，助她一臂之力，當中包括有公司捐贈價值約4萬元的選舉通函小冊子印刷費用，以及有公司捐贈價值5,600元的巴士租用及司機費。

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黃守東「牛肉乾」要交4160元

至於新民黨黃守東，雖然他運輸開支未如李碧儀般龐大，不過當中也涉及不少「老貓燒鬚」的費用。根據申報書顯示，黃守東的車在11月期間被抄牌9次、12月被抄牌4次，13次抄牌共需繳交「牛肉乾」4,160元。不過幸好，黃守東有不少使費獲新民黨捐贈，包括價值1.5萬元的宣傳品設計費，價值6萬元的掛拆橫額、刀旗、貼紙、搬運物資服務等等，並有2萬個「掌心雷」價值1,700元，他從新民黨中合共獲得價值約33.8萬元的捐贈。

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成功當選的穆家駿在競選期間早早打出「告急牌」，當時曾被質疑他想借機宣傳拉票擴大票源。「告急牌」是否選舉伎倆就不得而知，但從申報書中可知道穆家駿十分重視曝光率，他的選舉廣告共用了314,597元，是五人中在選舉廣告上投資最多的，合共推出41個類別的廣告，包括「選情告急牌」、貨車廣告、易拉架等等。

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李文偉選舉代理人不收分毫

而總開支只有163,772元的李文偉，代理人及選舉助理開支為0元，即選舉代理人是義工。