區議會｜未盡職？　北區3議員未上載利益申報　西貢6人疑遲報

完善地區治理後的新一屆區議會上任超過一個月，按政府訂立的《區議員履職監察制度指引》列明，其中一項標準是要求區議員上任一個月內申報利益，並於2月1日顯示於各區區議會網頁。但截至今日上午（13日），北區區議會仍有3名區議員的申報表未見上載。



民政事務總署回應查詢指所有區議員已向當區區議會秘書提交個人利益登記表格，各區區議會秘書處正處理相關表格，陸續上載至相關區議會網頁，供公眾瀏覽；預計日內全部完成。但未有回應如何處分逾期交利益申報表的區議員。



今屆區議員的任期開展已逾一個月，按照指引，各區的區議員個人利益登記冊理應在2月1日顯示於各區議會網頁，但《香港01》今早查看各區區議會網頁，發現截至早上11時，北區區議會24名區議員中，只有21名區議員的利益申報資料可供查閱，3名暫時仍未見利益申報資料的區議員包括身兼立法會議員和打鼓嶺鄉事委員會主席的陳月明、新界社團聯會理事長譚鎮國、及周天意。

北區區議會的議員利益申報資料尚欠三名議員的資料未上載（北區區議會網頁截圖）

陳月明：發現資料有誤需重新遞交

陳月明回應指，早於截止限期前已提交利益申報，惟後來發現資料有誤，需要重新遞交，然而正值農曆新年假期，料需待本月14日或以後，才能再提交，民政處亦知悉事件。

西貢區議會則有六名區議員填報利益申報的日期為2月（西頁區議會網頁截圖）

西貢有6議員填報日期為2月 5人屬民建聯

另外，西貢區議會有6名區議員疑未能於一個月限期內填交利益申報表，因為他們填報的日期均是2月，當中邱浩麟、施杉杉、莊雅婷和溫啟明的填報日期更是2月8日，靳彤彤則為2月1日，他們5人全部是民建聯的區議員，而新民黨陳志豪則為2月5日。但區議會網頁顯示的文件掃描版本則全為2月8日。

履職指引訂明區議員要在一個月內交利益申報資料（民政事務總署網頁截圖）

根據政府的《區議員履職監察制度指引》規定，議員必須於每屆任期生效後一個月內，使用區議會秘書處提供的表格，向區議會秘書處提供資料，而此要求也是作為衡量區議員有否履職盡責的其中一個具體標準。

根據指引，若區議員被認為未能履職盡責，當局可啟動調查機制，若最終認定有區議員行為不當，當局可處以警告、罰款；以及暫停議員職能和職務，及停職期間按比例扣起有關議員的酬金。