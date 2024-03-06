23條立法｜點名9反華組織3潛逃人士交反對意見　政府：須考慮背景

政府今日（6日）公布《基本法》23條立法諮詢期收集到的意見摘要，指收到97份反對意見，佔收到意見的0.72%。政府點名反對意見包括來自9個境外反華組織，如曾聯署反對23條立法的香港監察，及3份來自與潛逃外國的人同姓名，分別是許智峯、張崑陽及劉祖廸。



政府特別聲明，在考慮反對意見時，必須考慮上述背景。



基本法23條立法公眾諮詢期2月28日完結。（潘耀昇攝）

政府在諮詢期內共收到13,489份意見，13297份支持及提出正面意見、佔98.58%；95份只提出問題或表達意見，不反映立場；97份反對意見，佔整體意見書0.72%。

反對意見書當中，政府特別點名9個自境外反華組織，包括：

香港監察（Hong Kong Watch）

國際特赦組織（Amnesty International）

前線衛士 （Front Line Defenders）

香港法治監察（The HK Rule of Law Monitor）

瑞慈人權合作中心（The Rights Practice）

香港人權資訊中心（Hong Kong Centre for Human Rights）

香港公民代表會議（ Assembly of Citizen’s Representatives, Hong Kong）

香港自由委員會基金會（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）

香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council）

而香港監察在政府公布了23條立法諮詢文件後，聯同其他85個多為海外港人的團體發表聯合聲明，譴責香港政府擬根據《基本法》第23條，制訂國家安全法律，並促請各國政府制裁侵犯人權官員。

政府同時指，有3份反對意見是來自與潛逃外國的人同姓名的人，分別為許智峯、張崑陽及劉祖廸、有1份來自正因被控危害國家安全的罪行而等候審訊的人，但當局未有披露有關人士的姓名。

政府指，以上被點名的組織和人士共佔可辨別身分的48份反對建議書中的27%。當局強調在考慮反對意見時，必須考慮上述背景。