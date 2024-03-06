23條立法｜英文版諮詢文件被揭多處串錯字　料條例草案會作修正

《基本法》23條諮詢早前結束，惟英文版本諮詢文件中出現不少錯處。例如將「endanger」（危害）串錯成「engender」（產生）；將secession（分裂）錯稱 succession（傳承）等。由於正式條例草案仍未公佈，料有正式草案後會作出修正。



基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝/資料圖片）

英文版本錯處多

英文版公眾諮詢文件中，出現詞不達意的情況。有報道指，外國領事及商會代表表示，曾反映文件中把不當手段造成「spiritual injury」（譯作精神受創傷）空泛，當時官員即場承認英文翻譯未必最貼切，會研究一下修訂以反映「psychological harm」（心理健康受創）的意思。此外，諮詢文件亦將「endanger」（危害）串錯成「engender」（產生）；附件將secession（分裂）錯稱 succession（傳承）。

料火速審議條文

由於以上錯誤屬諮詢文件文本，預料稍後正式提交立法會審議的條例草案會作出修正。

至於立法時間表，政府至今仍未作交代，一直表示會盡快。而原定今日沒有會議的立法會，今日也加開一個專責事務委員會和小組委員會聯席會議，聽取政府就立法公眾諮詢的結果，多名本來身在北京參加兩會的相關立法會議員亦已收到通知，要向兩會請假提早回港參與會議。

有政界消息指，23條立法草案最快下週三於立法會首讀，及後內會轄下早已成立的小組委員會隨即轉作法案委員會，火速審議條文，務求4月中或之前通過草案。