23條立法｜有人倡加辣要求FB、YouTube撤出香港　違23條收回公屋

基本法23條立法諮詢結果今天（6日）出爐，根據不同罪行分類列出公眾、專業團體提出的建議，並非針對罪行提出意見的，會被納入「其他意見」一欄。有人建議公屋住戶倘干犯23條，需被沒收公屋；亦有人建議Facebook、YouTube 等網站撤出香港市場。



律政司司長林定國今天出席立法會聯席會議時說，當局可以「斬釘截鐵」地表明不會一刀切禁制任何社交媒體，重申條例只是針對濫用這些工具，散播危害國家安全言論的人士，而不是社交媒體的本身，稱極有理由懷疑是唯恐天下不亂的人散播言論，強調香港貴為國際金融貿易中心，非常依賴資訊自由流通。



有人倡FB、YouTube撤出香港 犯23條者需沒收公屋

根據基本法23條立法諮詢結果文件，其中一欄為「其他與完善維護國家安全的法律制度和執行機制相關的意見」，點列出公眾諮詢期間，收集到並非針對23條涵蓋罪行的意見，部分人建議本港禁止Telegram、Signal通訊軟件，亦有人建議Facebook、YouTube撤出香港，甚至有人建議干犯23條者需被沒收公屋，節錄部分如下：

・「住公屋應宣誓支持政府，因用交稅的錢，一人犯廿三條便需收公屋。」

・「建議將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場。」

・「進入香港暫居或永久居民，一定要宣誓愛國愛港，支持香港特區政府國安法23條。」

・「Telegram, signal及部分加密通訊軟件成爲犯罪分子罪惡溫床，並具有統領行動，發布煽動消息等性質。23條應禁止相關通訊軟件在香港使用。」

・「違反23條罪行的人士，給予剝奪政治權利（如投票、參選等） 的處罰。」

・「保障及保護香港資源被濫用，已移居並居住海外的，政府應禁止他們取褔利，例如有頑疾時才回港找公立醫院醫治。」

・「建議增加因愛國政見立場而受網路/現實欺淩刑罰，以减低愛國人士群衆壓力。」

對於彭博報道「香港國安立法收集到將Facebook、YouTube撤出香港」的建議，律政司司長林定國（左）今天出席立法會聯席會議時說，可以斬釘截鐵地表示絕對沒有任何意圖禁制任何社交媒體。（廖雁雄攝）

林定國：絕無意圖禁制社交媒體 批評有人唯恐天下不亂

政府在文件中回應說，備悉有關意見，就屬其他政策局或部門的政策範疇的事宜，會轉交相關政策局或部門考慮。

對於彭博報道「香港國安立法收集到將Facebook、YouTube撤出香港」的建議，律政司司長林定國今天出席立法會聯席會議時說，可以斬釘截鐵地表示絕對沒有任何意圖禁制任何社交媒體，條例並非針對社交媒體本身，只是針對所有利用、濫用、誤用有關工具，散播危害國家安全言論的人，強調香港依賴資訊自由，批評有唯恐天下不亂的人，散播危言聳聽的言論。