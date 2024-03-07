23條立法｜應變反駁隊即將解散？鄧炳強親身解畫：精神係長存嘅……

立法會23條立法相關事宜小組委員會今日（7日）舉行會議，有議員大讚保安局局長鄧炳強，在23條立法期間化身「應變反駁隊」隊長，「好出色嘅角色，凡係有不實事情或者誤導，即時出嚟反駁」，建議鄧炳強日後延續「應變反駁隊」。



鄧炳強回應說，「應變反駁隊」是歷史任務，主要用於反駁針對23條立法的抹黑，日後可沿用這工作模式有效率地搜集不實資訊，透過其他平台反駁，「未必個名係叫應變反駁隊，始終有一日都要解散㗎呢個應變反駁隊……呢個精神係長存嘅。」



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「應變反駁隊」隊長鄧炳強多次出動反駁指控

23條立法諮詢期間，鄧炳強多次以「應變反駁隊」隊長身份，反駁坊間對23條立法的指控，包括批評英國外相卡梅倫、美國駐港總領事梅儒瑞政治操弄，雙重標準地針對23條，又斥立法會前議員許智峯公開執法人員資料極度可恥，「無人格底線，衰到冇朋友」。

立法會23條立法相關事宜小組委員會今日（7日）早上舉行會議，出席的包括律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝）

陳紹雄：應變反駁隊係好出色嘅角色 冀延續任務

立法會23條立法相關事宜小組委員會今日（7日）舉行會議，選委界立法會議員陳紹雄大讚鄧炳強做得好，「局長領導嘅應變反駁隊，喺諮詢期間前後其實做得好好，好出色嘅角色，就係凡係有不實事情或者誤導，即時出嚟反駁啦，包括彭博呢類可能別有用心去處理事情希望發酵。」他建議應變反駁隊延續下去，「係咪考慮到立法之後，你呢個應變反駁隊係有個機制，不時通過一啲工具也好，或者編制，令到坊間如果見到有事情開始發酵時，及時去澄清、解釋、採取行動。」

立法會23條立法相關事宜小組委員會今日（7日）早上舉行會議，出席的包括律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝）

鄧炳強：終有一日解散應變反駁隊 呢個精神係長存

鄧炳強回應說，應變反駁隊最主要是在23條立法過程中，即時反駁抹黑資訊，「呢個係歷史任務，咁當然啦完咗之後，呢個社會上總有人會繼續對政府，包括國家安全或者其他嘢，進行一啲抹黑嘅工作……我哋經過今次立法過程都累積到經驗」他說，未來會用不同方式反駁抹黑，「未必個名係叫應變反駁隊，始終有一日都要解散㗎呢個應變反駁隊，但我哋都會用返呢個工作模式，發覺有效率要搜集究竟有啲咩抹黑情況，盡快去出嚟澄清反駁，用唔同嘅Platform（平台）去反駁，呢個精神係長存嘅。」