23條立法｜反駁隊隊長鄧炳強再出動　斥卡梅倫言論錯誤、雙重標準

《基本法》23條公眾諮詢昨日（28日）結束， 英國外相卡梅倫發表聲明質疑23條未有保障人權和自由，敦促港府真正有意義地諮詢港人，並重新考慮23條的方案。



保安局今日（29日）就卡梅倫的言論表示強烈不滿和反對。應急反駁隊隊長、保安局局長鄧炳強再出動，直斥卡梅倫言論偏頗錯誤，刻意不提特區政府有就23條立法廣泛公眾諮詢，又稱大部分提意見書的市民均支持立法。



保安局局長鄧炳強。（盧翊銘攝/資料圖片）

鄧炳強：英國有十多部嚴厲法律護國安 卡梅倫雙重標準

鄧炳強表示，卡梅倫作出偏頗錯誤言論時，刻意不提特區政府有就23條立法廣泛諮詢，籌辦了近30場諮詢會，絕大部分與會者以及公眾諮詢提交書面意見的市民，均支持立法，而草案亦會提交立法會審議。鄧又稱，英國本身就有十多部嚴厲法律維護國家安全，本港23條立法建議亦有參考英國等法律，斥卡梅倫的說話雙重標準。

鄧炳強促英國立即停止干預香港事務

鄧炳強又表示，沒有國家或地區可以奢想以自己的制度凌駕於其他地區，每個國家或地區都有權根據自身情況及需要，以最合適的方式立法，應尊重其他國家或地區的制度及立法需要，不可唯我獨尊，嘗試干預立法程序，又說英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權，敦促英國應立即停止干預屬於中國內政的香港事務。

鄧炳強強調，制定23條罪行時會精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明犯罪元素和刑罰，正常營商或與世界各地交流的機構、組織和人員，都會獲得法律保障。