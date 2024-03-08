23條立法｜廖長江預告密集式開會　林健鋒：一個禮拜七日都配合！

隨著立法會已就《維護國家安全條例草案》進行首讀，內會早前成立的相關小組今日（8日）也變作法案委員會，開始逐一審議草案條文。法案委員會主席廖長江表明要分秒必爭，預告將要密集式開會，要全速、審慎地審議法案，令國家安全得以有效維護，讓香港聚焦發展。



身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒表明，只要法案委員會主席下令：「一個禮拜開七日，夜晚加班都會盡力配合！」



廖長江預告法案委員會要全速審議，不排除要加開會議（立法會直播截圖）

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀稱，等了20幾年，高興走到這一步，希望盡快完成立法工作，讓國際看到草案條款保障人權，更新條例後讓香港更安全。G19召集人、立法會議員謝偉銓表示，要履職盡責全力以赴進行審議，令法案盡早三讀通過，令發展更聚焦。

陳紹雄：日以繼夜、夜以繼日推進

工聯會會長、立法會議員吳秋北指，要盡速立法，否則承擔的風險是不堪設想；經民聯主席、立法會議員盧偉國稱，參與審議是不平凡的經歷，要記住這一刻，不能輕視工作；自由黨黨魁、立法會議員張宇人稱，整個黨都希望盡早完成立法，堵塞國安漏洞，為香港展開新篇章；C15+召集人陳紹雄表示全力支持，會盡忠盡責、實事求是、日以繼夜、夜以繼日推進。

林健鋒稱一星期開七日會也會配合（立法會直播截圖）

林健鋒：一個禮拜開七日都會配合！

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒表明，只要主席（廖長江）落命令：「一個禮拜開七日，夜晚加班都會盡力配合」；民建聯副主席、立法會議員周浩鼎稱，有外國抹黑香港，顯示23條立法有迫切性。