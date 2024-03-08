23條立法・一文睇清刑罰｜叛亂可判終身監禁　煽動意圖罪最高7年

基本法23條草案今天（8日）刊憲，各項罪行刑罰曝光。其中，叛亂罪刑罰最高，一經定罪，可被判處終身監禁。其他罪行如涉及勾結外國或境外勢力，會被加刑。



基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

叛亂

一經定罪，可被判處終身監禁

協助中國武裝力量成員放棄職責或擅離職守

一經定罪，可被判監7年，如勾結外國或境外勢力，加刑至可被判監10年

公開表明意圖犯叛國

一經定罪，可被判監14年

披露他人犯叛國（即舊有的隱匿叛國罪）

一經定罪，可被判監14年

非法操練

一經定罪，可被判監7年

煽動意圖

一經定罪，可被判監7年，如勾結外國或境外勢力，加刑至可被判監10年

非法獲取國家秘密

一經定罪，可被判監5年

非法管有國家秘密

一經定罪，可被判監3年

非法在離開特區時管有國家秘密

一經定罪，可被判監7年

非法披露國家秘密

一經定罪，可被判監10年

非法披露因間諜活動所得的資料等

一經定罪，可被判監10年

非法披露看來屬機密事項的資料等

一經定罪，可被判監5年，如勾結外國或境外勢力，加刑至可被判監7年

間牒活動

一經定罪，可被判監20年

沒有合法權限下進入禁地等

一經定罪，可被判監2年

參加或支援境外情報組織或接受其利益

一經定罪，可被判監14年

危害國家安全的破壞活動

一經定罪，可被判監20年