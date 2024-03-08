23條立法｜各黨支持草案　吳秋北：使命所在　周浩鼎：感興奮

政府今早（8日）約8時把《維護國家安全條例草案》刊憲後，立法會在3小時後的早上11時特別加開會議進行草案的首讀、二讀立法程序，然後便進入法案委員會的條文審議階段。



立法會各主要政黨均表態支持草案及要盡快完成立法，承諾全力參與立法工作。民建聯副主席周浩鼎坦言昨日得悉今日要加開會議進行草案首讀：「大家都感到興奮」。工聯會會長吳秋北更質疑外國仍有人想危害香港，指盡快立法是使命所在。



作為建制派最大政黨的民建聯主席的陳克勤，率領全體立法會議員見傳媒，包括昨日仍在北京參與兩會會議的李慧琼、陳勇、黃英豪等，在草案通過首讀並進入條文審議程序後見記者。身兼行會成員的陳克勤說，全力支持政府向立法提交草案，確保香港早日達至維護國家安全，民建聯會積極參與審議工作。

陳克勤：條文精確針對問題 市民無需憂誤墮法網

他續指，條例草案保障市民權利，條文寫得仔細清晰，精確針對危害國家安全的問題，市民無需擔憂慮誤墮法網。另外草案亦參考其他普通法國家立法經驗，也考慮到香港的實際情況，同時有力駁反華勢力對23條的抹黑。

他續指特區政府啟動立法工作後用心盡責，負責官員在諮詢期間積極向各界解釋建議，迅速反駁抹黑言論，吸納市民意見，為立法會審議打好基礎，民建聯會在立法全力以赴，及早立法工作妥善完成。

周浩鼎：感到興奮 充滿期待

民建聯副主席周浩鼎則說，昨日（7日）下午四時許收到立法會主席梁君彥通知今日要加開會議：「大家都感到興奮，亦充滿期待」。他指，專程從北京返港的議員也很樂意，內會轄下的23條立法小組過去兩三個星期早開展工作，聽取市民意見。

吳秋北：盡快立法 使命所在

同樣向兩會請假返港出席立法會會議的工聯會會長吳秋北，也率領工聯會立法會議員見傳媒，表示支持立法，會全力參與立法工作，希望不會受到反華勢力干擾。他更質疑外國仍有人想危害香港，盡快立法是使命所在。

他稱，23條立法已經用約27年時間諮詢，近期國安風險仍十分嚴峻，再多一日風險都嫌長，又稱港區人大政協回港參與今日會議是使命擔當。

何君堯承諾會向各方做好23條立法草案的解說工作（盧翊銘攝）

何君堯：估計4月中前通過

選委界立法會議員何君堯指，立法已經有好幾年準備，草案有完善的法規，他會在不同場合講解好條例內容。他指2003年已經有諮詢，不認同立法進度過快，粗略估計草案4月中前通過，在國家安全日（4月15日）前通過會是理想日子。