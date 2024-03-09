23條立法｜切實可行盡快披露他人犯叛國　林定國：非不切實際要求

立法會《維護國家安全條例草案》委員會繼續開會審議條文，根據「披露他人犯叛國罪的規定」，如任何中國公民知悉另一人已犯、正犯或即將犯叛國罪，知悉後須「在合理地切實可行範圍內」，盡快向警務人員舉報，有議員關心何謂合理切實可行的範圍。



律政司司長林定國表示，在合理範圍的「盡快」，即要有合理性，以常理理解的速度，以免條文令人感到不切實際。



律政司司長林定國（左）和保安局局長鄧炳強於立法會上解說23條草案條文。（歐嘉樂攝）

披露他人犯叛國罪的規定指，如任何中國公民知悉另一人已犯、正犯或即將犯叛國罪，則除非犯罪事宜是公眾已可知的，否則該人須在知悉犯罪事宜後，在合理地切實可行範圍內，盡快向警務人員披露犯罪事宜，以及該人所知悉並與犯罪事宜相關的關鍵事實，任何中國公民違反即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁 14 年。

經民聯立法會議員盧偉國問到，如何理解「合理地切實可行的範圍」，他又關注到條文所指，基於法律專業保密權的理由的申索、權利或享有權，不受本條影響的意思。

保安局局長鄧炳強說，要視乎個別情況衡量，例如「我知悉事情後，話比警察聽，行到去警署期間，切實合理先得，都去到警署㗎」。林定國說要達到（qualify）「盡快」的定義，即要有合理性，以常理理解的速度，以免條文令人感到不切實際，否則「啲人就會諗係咪下一秒就會比人拉」。

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律師被諮詢有關組織軍隊推翻國家 基於人權保密理由不犯法

林定國說基本法下保障任何人有權諮詢律師，若有人向律師諮詢組織軍隊推翻特區或中國會否犯法，整個諮詢過程內容需要保密，律師不向外披露，不會觸犯法例。他又指，若有人並非諮詢，例如向一名律師朋友透露即將叛亂，該律師如果不作披露就屬犯法，不受法律專業保密權保障。

選委界立法會議員陳紹雄問到，政府會否在報案方面向市民提供指引。鄧炳強未有回應會否提供額外指引，他稱條文寫法是向一般警務人員報案，現時有很多報案方法，例如可親身到警署或致電報案等。

鄧炳強：14年監禁期合適

如有人知悉他人他人犯叛國罪而無披露，最高監禁14年。民建聯立法會議員黃英豪問到政府建議十四年監禁期的考慮因素。鄧炳強說要因應本地情況，認為和叛國罪的刑罰不應一樣，十四年比較適合。

鄧炳強表示，「叛國」的條文中針對的「中國公民」。（歐嘉樂攝）

鄧炳強：叛國條文針對中國公民

鄧炳強表示，「叛國」的條文中針對的「中國公民」，其定義根據中國國藉法，即具有中國血統的香港居民、出生在中國領土，所以一般外國人在香港居住滿7年、並非有中國血統的香港居民，不會「跌入」有關情況。

林定國又提到，在「叛國」的條文中，「意圖損害中國在戰爭中的形勢，而協助在戰爭中與中國交戰的敵方」，加入「意圖」的字眼，是因為「協助」可以包括救援工作，但若相關人士沒有意圖參與戰爭，就不會觸犯法例。至於「叛國」條文中的「戰爭」，鄧炳強回應指，屬實體戰爭、即「打仗」，金融、科技等戰爭由其他法例處理。