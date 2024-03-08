23條｜地區或地方組織都是國際組織？　保安局：字眼「既闊又窄」

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（8日）開會，新民黨立法會議員黎棟國說，「國際組織」一詞在現有條文之下，可能包括沒有國際元素的組織，「係香港仔成立一個組織，跟據條例就會成為國際組織啦喎」。



保安局副秘書長廖李可期說定義會視乎實際或規管行為時能否做到，故鬆動描述，屆時有其他條例的配合。



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釋義中提到，「國際組織（international organization）」指某組織，其成員包括一個或多於一個國家、地區或地方；或受任何國家、地區或地方委以職能的實體；或藉或基於兩個或多於兩個國家、地區或地方之間訂立的條約、公約、協議或協定而設立的組織，並包括上述組織轄下的機構。

黎棟國說，「國際組織」一詞的定義包括「國家、地區或地方」，但「地區或地方」可以不涉及國際元素。他以香港的香港仔為例，香港仔是一個地方，問是否香港仔成立的任何的團體，都能成為國際組織，認為定義闊了些。

保安局指鬆動描述 有條例配合

廖李可期說用字的定義會讓視乎實際或規管行為時能否做到，故鬆動描述，屆時有其他條例的配合。

她又提到，草擬時已擔心字眼縮得太窄會令「掛羊頭賣狗肉」的機構「無辦法將佢擺咗落去」，減低條例效用，以「既闊又窄」的字眼，希望不要包括不應包括的國家或組織，同時又能保護國家安全。

落實《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》3月8日刊憲。（盧翊銘攝）

新民黨主席葉劉淑儀說，理解政府政策原意但寫法有問題，一個國家不是國際，一個國家只是foreign country，另外台灣又如何說明，認為非常含糊，相信會被挑戰，建議可以分為外國、國際和台灣組織三個部份。廖長江又問到涉及一個國家的國際組織的例子。

署理副法律草擬專員黃安敏說，條文寫道「其成員包括一個或多於一個國家或地方」，所以國際組織成員可以是一個國家和一個受任何國家、地區或地方委以職能的實體。

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談及境外的涵義，條文列明「境外」指特區以外的地方或地方（內地及澳門除外）。A4聯盟立法會議員楊永杰指，境外應該是國家以外的地方、地區，問及為何本次縮窄定義。

法律政策專員梅基發表示，境外是特區以外的地區或地方，本次定義是想與《香港國安法》保持一致。署理律政專員蕭敏鏇表示，23條是本地立法，故以香港作中心，境外就是特區以外的地區或地方。

林定國指，如定義「境外」是特區以外的國家，就會令人誤解特區本身就是國家，所以條文要列明「境外」指特區以外的地方或地方。

葉劉淑儀亦表示，「講來講去都係台灣」，質疑為何不直接在條文單獨列出台灣。