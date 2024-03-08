23條立法｜「勾結境外勢力」用字近似國安法　政府：沒有直接掛鈎

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（8日）開會，民建聯立法會議員周浩鼎指出，「勾結境外勢力」的用字，和《香港國安法》的「勾結外國勢力」的用字相似，希望政府澄清，政府表示沒有直接掛鈎。



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條例草案列明，任何人如勾結境外勢力，向公眾發布虛假或誤導性事實陳述，最多可監禁10年。

而《香港國安法》規管的四類罪行，其中包括「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，周浩鼎認為「勾結境外勢力」的用字和《香港國安法》的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」用字相似，擔心會否衍生誤會，希望政府澄清。

署理首席政府律師梁文豐說，條例草案「勾結境外勢力」和《香港國安法》的「勾結外國勢力」危害國家罪行的定義沒有作直接掛鈎，文件有參考其他國家的國家安全法。至於為何用「勾結」字眼，稍後審議條文就會見到凡提及境外勢力，都會配搭比較負面的行為，包括涉及發佈具煽動意圖的刊物等，故配詞選擇「勾結」。

周浩鼎追問《香港國安法》案件提到的「勾結」，是否不會涉及草案文件的條文，梁文豐說他的理解大致正確，又提到《香港國安法》「勾結」字眼只出現於標題，罪行元素則未有提及。