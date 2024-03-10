預算案｜不削開支難解財赤　曾俊華：無理由有人就跌落山都唔提醒

關注政府在千億財赤下發債的前財政司司長曾俊華表示，感受到市民不想削減福利開支，但又擔心香港「荷包」可能就快「乾塘」的矛盾心情。他說如果沒辦法找到大筆新收入，但又完全不削減開支，庫房很難收支平衡。他不點名指有人覺得問題很快解決，「甚至有人會話：係你悲觀啫！但係我覺得，冇理由見到有人就嚟跌落山，都唔大嗌提醒下㗎。」



曾俊華憶起日前看電影《出租家人》首映，主題曲《Framily》合併了家庭「family」和「friend」朋友這兩個字，意思是好像家人般親密的朋友，「即使身處逆境，前面荊棘滿途，我哋都唔希望見到頭家散晒，或者家道中落。」，圖為曾俊華和導演劉偉恒合照。（曾俊華Facebook相片）

曾俊華憂香港借貸度日 陳茂波不需要擔心結構性財赤

政府今個財政年度錄得1,016億赤字，是連續兩年千億財赤，未來5年計劃發債6000億元。前財政司司長曾俊華日前表示，薪俸制推兩級制等措施，一年為庫房增加少於20億收入，面對千億赤字僅屬杯水車薪，擔心香港要借貸度日，｢債冚債之下香港個荷包唔駛幾耐就乾塘，公共服務大縮水，呢啲會由子子孫孫承受。」財政司司長陳茂波隔空回應說，經營帳戶及綜合帳戶預計分別在兩至三年後收支平衡，不需要擔心政府出現結構性財赤，又重申發債不會用作支付政府經常性開支。

曾俊華說，現時還有公營醫療保護網，但如果公共資源日後變得較現時更緊張，又或者醫療成本不停上升，「依家人到中年嘅朋友，甚至再後生啲嘅朋友，屆時就可能會比較辛苦喇，所以好多嘢，都係要未雨綢繆」，值得社會深思。（曾俊華Facebook相片）

曾俊華：有人會話係你悲觀啫！冇理由跌落山都唔大嗌提醒

曾俊華今天（10日）在Facebook表示，感受到市民一方面擔心香港「荷包」可能就快「乾塘」，另一方面又不想政府削減福利，尤其是醫療、教育和社會保障。他說，這三大開支差不多佔政府整體開支4分之3，「若果完全不觸碰佢，同一時間，又冇辦法搵到大筆新收入嘅話，係好難做到收支平衡。」他形容這種「痛的抉擇」，要社會共同承擔才可以，「當然有人覺得，問題好快就唔存在，甚至有人會話：係你悲觀啫！但係我覺得，冇理由見到，有人就嚟跌落山，都唔大嗌提醒下㗎。」

公共資源日後或變得緊張

曾俊華說，現時還有公營醫療保護網，但如果公共資源日後變得較現時更緊張，又或者醫療成本不停上升，「依家人到中年嘅朋友，甚至再後生啲嘅朋友，屆時就可能會比較辛苦喇，所以好多嘢，都係要未雨綢繆」，值得社會深思。

曾俊華說，現時還有公營醫療保護網，但如果公共資源日後變得較現時更緊張，又或者醫療成本不停上升，「依家人到中年嘅朋友，甚至再後生啲嘅朋友，屆時就可能會比較辛苦喇，所以好多嘢，都係要未雨綢繆」，值得社會深思。（曾俊華Facebook相片）

曾俊華：唔希望見到家道中落

曾俊華憶起日前看過的電影《出租家人》首映，主題曲《Framily》合併了家庭「family」和「friend」朋友這兩個字，意思是好像家人般親密的朋友，「我哋呢班仍然留喺香港嘅人，何嘗唔係生活喺同一個framily入面，即使身處逆境，前面荊棘滿途，我哋都唔希望見到頭家散晒，或者家道中落。不論係好嘅時間，定係壞嘅時間，都希望大家可以互相扶持照應。」