財政預算案｜回應曾俊華憂債冚債　港府：發債不會用於經常性開支

新一份《財政預算案》預計今個財政年度赤字1,016億元，同時宣布將發債1,200億元。前財政司司長曾俊華今日（3日）表示，香港財政狀況每況愈下，憂慮香港將要借貸度日。他指如果連年發債，然後用於支付日常開支，以至用｢債冚債｣，恐香港最終「荷包乾塘」。港府同日回應稱，特區政府嚴守財政紀律，《財政預算案》已清楚指出，發債所得資金，全數用於投資基礎建設和工務工程， 不會用在經常性開支。



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集資全用於發展項目 可帶來經濟回報

港府指出，發債集資所得，全數用在包括北部都會區、洪水橋廈村新發展區、交通基建，以及污水處理廠等其他基建和工務工程項目。 這些項目可帶來回報，帶來經濟和社會效益，包括提升香港競爭力和改善市民生活環境。持續對基建和土地房屋發展的投入，讓政府能以公眾利益為前提，掌握土地供應主導權。

財政整合計劃 料3年後恢復收支平衡

至於公共財政方面，今年《財政預算案》提出財政整合計劃，包括管控公共開支的增速、繼續推行公務員編制零增長、檢視政府基本工程的緩急優次；同時以務實態度增加部分收入。經營帳目預計兩年後（2026/27年度）起恢復收支平衡，而綜合帳目在未計及發債下，也會於3年後（2027/28年度）恢復收支平衡。

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曾俊華憂政府荷包乾塘 終由子孫承受

曾俊華今日在其在社交網站Facebook發文，為過去常被批評為「守財奴」平反，又指香港已經正式進入結構性財政赤字年代，雖然全世界很多政府以發債支持經常運作，但係香港只是一個地方特區，無法與同其他國家相比。他指出，香港不能永遠靠借錢應付日常開支，連年發債「香港個荷包唔駛幾耐就乾塘」，最終造成庫房空虛，影響信用評級，加稅加費就會陸續有來，然後各項公共服務大縮水，由子孫承受。