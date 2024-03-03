財政預算案｜曾俊華為守財奴稱號平反　憂政府債冚債終由子孫承受

政府今個財政年度錄得1,016億赤字，是連續兩年千億財赤，未來5年計劃發債6000億元。前財政司司長曾俊華表示，過去自己常被批評為「守財奴」，相信現時社會應明白為何庫房要有足夠儲備。他說，薪俸制推兩級制等措施，一年為庫房增加少於20億收入，面對千億赤字僅屬杯水車薪，擔心香港要借貸度日，｢債冚債之下香港個荷包唔駛幾耐就乾塘，我哋嘅信用評級必然會有影響，加稅加費陸續有嚟，公共服務大縮水，呢啲會由子子孫孫承受」，他反問如果任由結構性財赤，是否跟《基本法》對特區公共財政要量入為出的要求相符。



政府今個財政年度錄得1,016億赤字，前財政司司長曾俊華表示，過去自己常被批評為「守財奴」，相信現時社會應明白為何庫房要有足夠儲備。（資料圖片）

曾俊華憂政府借貸度日 開源措施杯水車薪

曾俊華今天（3日）在社交網站Facebook說，以前為香港「睇住盤數」的人，常被批評為｢守財奴｣，被質疑「留住咁多錢喺庫房做乜呢？」他相信，經過新一份財政預算案，錄得千億赤字，「大家終於明白歷任掌櫃嘅用意啦。最令大家憂慮嘅，就係香港將要借貸度日。」他說，無可否認香港進入結構性財赤，惟政府稅收大豐收，賣地理想的景象恐怕有一段時間未必可以重現，新一份預算案提出薪俸稅設兩級制，年逾500萬收入的人需多繳1%稅，若連同住宅物業累進差餉，一年為庫房增加不足20億元收入，「我哋依家面對緊係千幾億嘅債，呢啲根本係杯水車薪。」

曾俊華：債冚債香港荷包乾塘 子孫承受

曾俊華說，全世界很多地方的政府，都以發債嚟支持政府經常運作，但香港只是一個地方特區，不可以大量印銀紙，故香港不適合與其他國家相比。他說，要知道永遠唔可以用借回來的錢，應付日常開支，如果發債用作大型基建投資項目，待落成後有長期經濟回報是沒問題，「但係如果連年發債，然後係用嚟支付日常開支，以至用債冚債，香港個荷包唔駛幾耐就乾塘。」他說，庫房空虛的後果包括影響信用評級，從外國的經驗就看到，為了支付債務利息，加稅加費陸續有來，然後各項公共服務「大縮水」，形容「呢啲都會由子子孫孫去承受。」

長期財赤違基本法量入為出要求

他又說，現時處於高息年代，推出債券若沒有四、五厘息，未必吸引到買家，因銀行也有接近回報，「但係當你要還咁高嘅利息嗰時，你將借來嘅錢，喺出面做投資，係咪咁容易可以攞到至少十厘嘅回報去支持呢？諗來諗去，都真係好難諗得掂。」他認為，一定要減低政府支出，包括經常開支，亦要留意非經常性開支，例如基建項目，否則永遠走不出結構性財赤，反問「如果我哋唔想辦法搞番好盤數，任由結構性財赤，長此下去，呢個係咪同《基本法》對特區公共財政要量入為出嘅要求相符呢？」