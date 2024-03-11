23條立法｜被羈留者可見律師有通風報信漏洞？ 政府：有權禁見

《維護國家安全條例草案》提出，執法機構可「因應危害國家安全情況可限制諮詢相關個別律師」，但有議員關注仍可能出現漏洞，指限制被羈留人士見特定律師，會否出現諮詢其他不受限制的律師，再由相關其他律師通風報信的情況。



保安局局長鄧炳強表明，若發現類似情況，警方可向裁判官申請把限制擴及至其他特定律師，同時若懷疑當中涉及妨礙司法公正，可引用另一條文禁止被羈留者諮詢律師。但律政司補充指，禁諮詢律師只能引用一次。



立法會《維護國家安全條例草案》委員會繼續加開會議，審議《基本法》23條立法的條文，出席的包括律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強。（梁鵬威攝）

林定國：禁見指定律師防有人毀滅證據

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（11日）連續第4日審議草案，草案列明「因應危害國家安全情況可限制諮詢相關個別律師」的條文。律政司司長林定國表示，條文是希望限制有被捕人以諮詢律師為名，實質上為「通風報信」、「毀滅證據」、甚至妨礙司法公正等，強調羈留人士可以其他諮詢其他未有被限制的律師的自由。

政府強調條文僅限制被捕人士羈留時間內的諮詢，不影響被捕人士在其他任何階段諮詢律師的權利，指根據《人權法》任何人都有權諮詢律師。

選委界議員管浩鳴關注，限制被羈留人士諮詢個別律師，會否仍出現由其他非受限律師通風報信的情況，例如被捕人會找抱持同一政治理念的律師。

保安局局長鄧炳強（右）指必要時可禁止被羈留人士諮詢律師。（廖雁雄攝）

保安局局長鄧炳強回應指，若有確切原因相信被羈留人士會利用一名不受限律師，向另一名被限制的律師傳達訊息，警方可向裁判官申請再限制指定的其他律師。

鄧炳強：若疑影響司法公正 可禁被羈押者諮詢律師

鄧炳強補充指，若認為有關人士諮詢律師會影響司法公正等，警方可以引用草案另一條文「因應危害國家安全情況可限制諮詢律師」，禁止諮詢律師。

選委界陳紹雄則關注，當警方申請延長羈留被捕人士時，當局是否有權再次申請限制或禁止被捕人諮詢律師。

律政司：禁見律師只能申請一次

高級助理法律政策專員樂逢源表示，相關禁制僅可引用一次，從人權角度而言，限制只是限制被捕人諮詢個別律師，偌全面禁止被捕人諮詢所有律師的影響「相當大」，擔心禁止時間愈長，被羈留人士提出司法覆核等合憲性的法律挑戰機會愈大，政府要取得平衡，僅在十分例外的情況下作出該手段，強調要顧及被捕或羈留人士見律師的權利，認為現時建議取得平衡。

陳紹雄認為條文中「極度克制」警方可以做的事，稱：「唔理想嘅，因為涉及到國家安全相關嘅風險，而事實上又有相關限制又係必須，但始終都要取得平衡。