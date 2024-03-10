23條立法｜統計兩日半20小時法案委員會　火速審議逾六成罪行條文

立法會連日來舉行法案委員會，逐條審議落實基本法23條的《維護國家安全條例草案》，朝九晚六「馬拉松」式開會，議員食飯盒，官員捱麵包，至今召開了兩日半會議，明天（11日）更繼續全日開會，原定的福利事務委員會亦讓路改期，究竟審議速度有多快呢？



翻查記錄，委員會上周五（8日）下午展開逐條審議，直至今天（10日）一共召開20小時會議。全份草案有181項條文，當中已審議73條，即4成條文完成審議。若只計算有關罪行的條文，大約6成半條文已在兩日半審議完畢。



一日內刊憲、首讀、二讀、開法案委員會

立法會上周五（8日）早上臨時加會，首讀、二讀《維護國家安全條例草案》，之後隨即成立法案委員會，同日下午展開4小時會議，逐條審議條文。由刊憲、首讀及二讀、召開法案委員會會議都在同一日，實屬罕見，較2021年立法會選舉改制，以及2023年區議會選舉改制的修例草案速度還要快。

速度之快，源於行政長官李家超早前建議立法會，要從速展開審議條例草案，更提出方案予立法會考慮，包括召開特別立法會會議首讀及二讀、盡早召開法案委員會全速完成立法程序。

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（10日）星期日繼續加開會議，審議《基本法》23條立法的條文，出席的包括律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，圖為立法會主席梁君彥。（梁鵬威攝）

梁君彥：23條無死線或時間表

雖然立法會主席梁君彥強調，23條立法「現時係無死線或時間表」，不過早已多番傳出當局要在4月中國家安全教育日或之前，23條要在立法會完成三讀通過。觀乎法案委員會連日開會進度，空穴來風也未必無因。

保安局局長鄧炳強今天（10日）表示自己「滿腦子只有立法工作嘅內容，可謂廢寢忘餐」，透露午飯簡單吃麵包，表明審議火力全開。（鄧炳強Facebook相片）

法案委員會至今召開20小時會議 官員捱麵包 議員吃飯盒

翻查記錄，委員會上周五（8日）下午展開4小時會議，逐條審議條文，周六（9日）更全日8小時「馬拉松」式開會，今天（10日）同樣8小時朝九晚六審議，至今一共召開20小時會議。期間，議員吃飯盒，官員捱麵包，保安局局長鄧炳強形容自己「滿腦子只有立法工作嘅內容，可謂廢寢忘餐」，透露午飯簡單吃麵包，表明審議火力全開。

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（10日）星期日繼續加開會議，審議《基本法》23條立法的條文，出席的包括律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強。（梁鵬威攝）

逾半罪行條文兩日半審議完 周一再加會「馬拉松」式審議

全份草案有181項條文，截至今天（10日）已審議73條，佔條文總數40%。若只計算有關罪行的條文，只有113條，換言之64%條文已在兩日半內審議完畢。根據最新議程，「馬拉松」會議延續至周一（11日），同樣由早上9時至下午6時40分，期間有1小時20分鐘飯鐘，以及兩次各10分鐘休息，即連續第四日加會審議。原定周一舉行的福利事務委員會亦要讓路，將下午的會議改期至另行通知。

《維護國家安全條例草案》審議速度：

3月8日：完成審議第1至6條

3月9日：完成審議第7至33條

3月10日：完成審議第34至73條（截至18:15）

港澳辦副主任王靈桂今天（10日）在北京出席兩會期間，被記者追問立法時間是否太短，他表示，立法的時間取決於立法的實效，只要符合立法程序要求，一切都應該是正確的。

如此看來，三讀通過23條的日子，有機會較早前傳出的4月「死線」還要早，符合特首所言「早一日得一日」。