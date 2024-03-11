23條立法｜毋須向被捕人提供延長羈留申請書　黎棟國質疑違人權法

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（11日）繼續召開會議審議《基本法》23條立法的草案。會上，多名議員關注「法院就申請延長羈留期的聆訊」中，警方不需向被捕人提供延長羈留申請書，新民黨黎棟國反問做法是否符合《香港人權法案》的保障，「如果佢唔知道警方揸住啲咩，佢點樣去抗辯呢？」。



律政司解釋申請書可能涉及案件情報，司長林定國指明白大眾關注公平性，強調其他地方在決定是否延長羈留期的聆訊過程中，亦未必由法院裁定。



立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（11日）繼續召開會議審議《基本法》23條立法的草案。（資料圖片/梁鵬威攝）

黎棟國質疑毋須向疑犯提供延長羈留書違人權法

委員會今天（11日）早上就草案中的第74條「法院就申請延長羈留期的聆訊」審議，有議員關注條例列明申請延長羈留期的申請書無需給予被捕人，擔心對被捕人抗辯造成不公。

黎棟國詢問，被捕人可否向裁判官申請取得申請書，因被捕人需要抗辯，「如果佢唔知道警方揸住啲咩，佢點樣去抗辯呢，變咗無辦法作出有效、對佢最有利嘅方法，喺法庭上面進行抗辯囉？」又追問做法是否符合香港人權法案第10條「在法院前平等及接受公正公開審問的權利」及第11條「被控告或判定有刑事罪的人的權利」。

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（11日）星期日繼續加開會議，審議《基本法》23條立法的條文，出席的包括律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強。（資料圖片/梁鵬威攝）

律政司：延長羈留申請書內容敏感

署理律政專員蕭敏鏇補充，申請書內容可能涉及敏感及仍需調查的資料，加上以往亦有很多被捕人到法院申請要求查看搜查令申請書內容時，都被法院拒絕。

林定國補充，明白議員關心審訊的公平性，但綜觀其他司法管轄區，不是所有聆訊過程都有法院的角色參與，政府加入法院角色，是為了確保是否延長被捕人的羈留期時，權力不在於執法機關可以「獨行獨斷」，而須交由法院判斷。他相信法院查看申請書內容後，法官會平衡被捕人權利及控方所提供的資料。

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（11日）星期日繼續加開會議，審議《基本法》23條立法的條文。（資料圖片/梁鵬威攝）

吳秋北擔心14日羈留期未完成搜查影響案件調查

工聯會吳秋北認為國安案案件複雜，通常警方需要更多時間調查，擔心14日羈留期內仍未完成搜查的話，即要讓被捕人保釋，擔心屆時會影響案件調查，詢問當局在羈留期方面能否保持靈活性。

保安局局長鄧炳強認為，定訂法例時須符合「合理性、相稱性、必須性」，他提到鄰近國家新加坡容許在不經法院批准下羈留被捕人長達兩年，認為行政上方便，但他認為仍須平衡香港社會實際情況，及人權的保障。他又指，即使被捕人申請保釋，警方亦會提出保釋條件，如指定居住地點等。