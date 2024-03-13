23條｜國安囚犯減刑覆核　鄧炳強堅持一年一檢：須看思想行為變化

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（13日）繼續審議落實《基本法》23條立法的各項條文，選委界議員管浩鳴關注犯國安罪行囚犯的減刑安排，建議每半年可覆核刑期一次而非草案建議的一年一檢。



不過，保安局局長鄧炳強指一年覆核期是合理平衡，因必須要檢視相關囚犯在思想、行為上有無改變，會否仍對國家安全構成風險。



鄧炳強指（廖雁雄攝）

法案委員會審議有關修訂《監獄規則》條文，草案建議如囚犯因裁定違返國安罪行入獄，除非懲教署長信納囚犯減刑不會不利於國家安全，否則不可以減刑；不論囚犯刑罰是條款生效前或後判處，相關條款均適用。

管浩鳴建議政府把國安法囚犯的減刑覆核由一年一次改為半年，認為對囚犯有更大的的動力（廖雁雄攝）

鄧炳強：一年覆核一次減刑是合理平衡

選委界立法會議員管浩鳴表示，根據草案如囚犯不獲減刑，仍可每年覆核，如囚犯勤奮、有良好行為可獲減刑，認為如修訂為每半年可覆核一次，將令囚犯更有動力。

但保安局副秘書長廖李可期表示，現時所有囚犯覆核都是一年一次。保安局局長鄧炳強補充指，一年覆核期是合理平衡，因為需檢視相關囚犯在思想、行為上有無改變，會否仍對國家安全構成風險。

黎棟國關注囚犯若被否決減刑，是否有上訴機制（廖雁雄攝）

黎棟國關注囚犯是否有權上訴

前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國憂慮相關修訂條文有追溯力，也關注有關囚犯如不滿意懲教署長拒絕減刑的決定，感到受屈有否機會上訴。署理律政專員蕭敏鏇回應指，追溯力通常指刑事罪行，但本次是改動行政安排，而根據現時的減刑制度亦不能超過刑期1/3，即判處3年最少要坐2年。

她續稱，當囚犯符合條件，署長會決定可否提早釋放，當條例生效亦沒有追溯力，但如果早前已經決定釋放，囚犯不能再被監禁。對於囚犯可否上訴，蕭表示懲教署內部有程序，囚犯隨時可以上訴。

簡慧敏要求當局澄清修減刑相關措施是否等同不能假釋（廖雁雄攝）

選委界立法會議員簡慧敏要求澄清，修訂是否等同沒有假釋安排。蕭敏鏇回應指囚犯提早被釋放不是權利，強調判處3年應該坐3年，減刑是懲教署署長的酌情權，視乎有否不利於國家安全。