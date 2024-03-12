23條｜禁騷擾國安工作人員　林健鋒：爆粗會否犯法？

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（12日）第五日逐條審議《維護國家安全條例》，就禁騷擾國安工作人員條例方面，經民聯立法會議員林健鋒詢問，如有人情緒激動，甚至爆粗會否屬騷擾行為，會否觸犯法例？署理首席政府律師梁文豐表示，一時激動要看具體情況，未必具備意圖。



立法會草案委員會續審議《維護國家安全條例》，討論對處理國家安全的案件或工作的人作出非法騷擾行為，新民黨立法會議員葉劉淑儀質疑，條例是否包括作出騷擾動作。署理律政專員蕭敏鏇表示，條例包括傳達威嚇性、辱罵性、冒犯性的任何作為，包括行動。

經民聯立法會議員林健鋒質疑，如有人情緒激動，甚至爆粗會否屬騷擾行為，又指社會有人以負面字眼形容執法人員，又會否觸犯法例。署理首席政府律師梁文豐表示，一時激動要看具體情況，未必具備意圖。

起底國安工作人員及家人 法庭可判罰款

此外，會上討論非法披露處理國安案件工作者及其家人的條文。工聯會立法會議員吳秋北指，條文嚴謹但現時執法上非常差，網上可以看到個人資料披露起底，擔心儘管有法律條文但執法無力，認為要加強執法，否則只是空泛的條例。

民建聯立法會議員黃英豪表示，個人資料條例有最高100萬元的罰款，質疑為何本條例並無罰款。梁文豐指，條例草案罪行只寫監禁罰則，法庭並非不能判處罰款。