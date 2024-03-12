23條立法｜國安案禁證人境外視像作供　律政司憂證人被騷擾或脅迫

立法會審議23條的《維護國家安全條例》委員會，今天（12日）下午繼續開會，討論修訂《刑事訴訟程序條例》，國安案不允許法庭以視像直播方式，聯繫香港以外的人錄取證據。署理律政專員蕭敏鏇解釋，境外作供難以確定證人有否被騷擾或脅迫，會有風險。



另外，法案委員會明天（13日）將加開三節會議，加插在大會前後，繼續審議《維護國家安全條例草案》，將是連續第六日舉行會議，多項大會議程都撤回「讓路」，以縮短大會時間。



+ 8

證人不在港如何作供？ 蕭敏鏇：可親自來港

民建聯立法會議員周浩鼎表示，香港案件一直可以以視像直播形式聯繫證人，但明白涉及國安案件不可以，關注是否考慮證人所牽涉的問題，如果證人不在港，可以如何作供。

蕭敏鏇表示，因為無法確定國安案件的證人，境外作供無辦法肯定證人有否被騷擾或者被脅迫，會有國家安全風險。對於處理證人不在港作供的問題，蕭敏鏇建議證人親身來港作供。

+ 2

立法會大會多項議程撤回 加開三節會議審23條

《維護國家安全條例》委員會已連續第五天開會，會議將延續明天（13日）立法會大會前、後加會，分別是上午8時30分至10時30分；下午2時30分至4時30分；下午4時40分至6時40分。為騰出時間讓法案委員會繼續「開快車」，多項議程都「讓路」，除了有議員議案撤回，原定恢復二、三讀程序的《2023年水務設施（修訂）條例草案》，發展局亦撤回。