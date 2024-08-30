抗衰老飲食｜防老人病40歲起要打底？醫博士推4飲食要訣起床1杯水

抗衰老飲食｜隨長年紀漸長，不少長者身體都出現各種問題，百病纏身，不過，別把這視為必然的自然定律。飲食生活，會對老來健康產生重要影響，踏入40歲就實行抗老飲食，便有望晚年活得更健康。



抗衰老飲食｜預防老人病 四五十歳是關鍵

曾任哈佛大學外科代謝與營養實驗室研究員、長期專注於抗衰老研究的日本醫學博士滿尾正於著作《60健康老》中提出了一個論點。他認為有些長者百病纏身，除了是因為年老退化外，也跟四、五十歲階段的不良飲食習慣有莫大關係。若能健康跨過六十歲，往後晚年的患病機率也會大為降低。4個抗老人病飲食秘訣，步入中年的你要立即開始。

滿尾正曾出版多部關於抗老養生飲食的著作，也有多部被翻譯成中文。（網上圖片）

抗衰老飲食秘訣

抗衰老飲食秘訣1：主食多糙米魚類

我們習慣以白米作主食，但人所共知白飯雖然為身體提供了碳水化合物，卻含大量澱粉，營養成分也偏低。多吃會導致血糖飊升，容易致肥，不宜多吃，每餐該以一碗（150克）為上限。進一步是可以按腸胃的情況，逐步換入含豐富膳食纖維及維他命B的糙米。

也可以糙米粥形式進食，易入口也更有飽足感。（xiaoji sun@Pixabay）

主菜的選擇上，應以魚類為主。對中年人士而言，吃魚有很多好處，魚肉中含的多元不飽和脂肪酸EPA與DHA正是熟齡者所需，既能預防心血管疾病，也有助保護眼睛健康。奧米加3則有助防止腦退化。而容易消化的魚肉，也是優質的蛋白質來源，每星期該至少吃兩三次。其中鯖魚、秋刀魚和三文魚是三甲之選。

魚和肉類的攝取量應維持在每餐約80-100克。（Wow Phochiangrak@Pixabay）

至於肉類，雖然肉所含的脂肪酸有助活化腦功能及提升免疫力，但攝取過量會成為癌症和動脈硬化的潛在風險，所以每星期最好只進食不多於3次。也應更多地選擇高蛋白、低油脂的雞胸肉。

抗衰老飲食秘訣2：起床一杯水 晚上補膳食纖維

解決便秘問題，也是讓老來更健康的一個要點。排便本身也是一個排毒的過程，讓我們把堆積在體肉的廢物排走，令它們不會因滯留腸道內而產生毒素，影響健康。早上起床先喝一杯約100毫升的溫水，這有助刺激並喚醒腸道，產生排便意識。另外，每天給自己設定一段早餐後的如廁時間，坐在馬桶上培養便意，嘗試養成排便規律性。而在晚上攝取膳食纖維，會得到更好的助排毒效果。

除了早上，每天也要保持喝水量充足，對排便暢順也相當重要。（pexels@Andrea Piacquadio）

抗衰老飲食秘訣3：一日一雞蛋 活腦增肌

研究已經證實，吃蛋跟膽固醇上升無關，大家可以放心「擁抱雞蛋」，因為一個雞蛋就幾乎可提供人體所需的所有營養。其中蛋黃所含的卵磷脂是建構細胞膜的主要成分，也能活化大腦，有「大腦的營養素」之稱。雞蛋也富含多種促進心臟健康的營養素，曾有研究證實，每天吃一個雞蛋可減低心臟病或中風的風險。而且這優良的蛋白質來源，對增加肌肉量和肌力有很大幫助。

吃蛋的最佳時段是早餐，因為高蛋白質的特性有助增加飽足感。有研究指，早餐吃蛋，午餐攝取的卡路里也會變少。

早餐來個水煮蛋，是個甚具健康價值的飲食習慣。（Krisztina Papp@pexels）

抗衰老飲食秘訣4：甜點配咖啡 抑制血糖急升

不少人會難以抵抗甜食的誘惑，很多甜食都含大量碳水化合物，會引致血糖急速上升，被公認為應該減少進食的食物。然而甜食所帶來的愉悅感卻往往令人無法抗拒，特別是女性。這時，建議你配上一杯咖啡，因為咖啡有抑制餐後血糖快速上升的功效。不愛咖啡的話，可以茶代替，人們習慣餐後來杯咖啡或茶，其實對健康有正面作用。

當忍不住要吃甜食時，緊記配杯咖啡或荼。（Pexels@Pixabay）

事實上咖啡本身也是抗老神物，它所含的的綠原酸是天然的抗氧化物，不但助燒脂減重，還可預防糖尿病、高血壓、腦中風、心臟病、失智症及肝臟疾病等。同樣地茶含豐富的黃酮類抗氧化物，可有效阻止游離基破壞身體細胞，和減低患慢性疾病的風險。

當然，咖啡和茶都不宜攝取過量，加糖加奶，也不是健康的選擇。

參考資料：《60健康老》