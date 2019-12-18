【湯圓營養】5大湯圓熱量比併　營養師揭水晶湯圓高飽和脂肪真相

美味的湯圓，一口接一口，同時間一口接一口高卡路里、高脂及高糖。 哪款味道的湯圓最「邪惡」？看來健康的餡料，事實又如何？ 攝影：馮嘉雯、李思敏

湯圓對華人來說有「團圓」之意，冬至、農曆新年、元宵和中秋節，湯圓是應節的飯後甜品。「湯圓控」甚至棄飯吃湯圓當正餐，一下子吃了10多粒實為驚人。湯圓的傳統味道以黑芝麻和花生居多，另有傳統的紅豆湯圓，新派的彩虹糯米湯圓及水晶湯圓，水晶湯圓以藕粉入皮，晶瑩剔透，以大眾受歡迎的紫薯或抹茶入餡，煙韌流心，俘虜不少年青人。

黑芝麻湯圓夠香又夠滑，原來最易致胖。（資料圖片/李孫彤攝）

很多人也愛吃黑芝麻湯圓，認為它夠香又夠滑，不過黑芝麻流心湯圓原來最「邪惡」！我們請教了營養師王敏寧（Mandy），她指出每粒20克的黑芝麻流心湯圓已有70千卡，1/2茶匙油及1/4茶匙糖，要跑步22分鐘才可消耗1粒黑芝麻湯圓的熱量，而一串６粒的咖喱魚蛋有76千卡，一碗白飯約232千卡，計計數，一粒黑芝麻湯圓的熱量是一粒咖喱魚蛋的5倍，3.3粒黑芝麻湯圓=１碗白飯。紅豆味（豆類），相對黑芝麻與花生（堅果類）的脂肪低得多，不過別太早開心，由於紅豆的甜味較低，所以製作時的糖分用量亦高，每2粒紅豆湯圓有1茶匙糖分。

一粒黑芝麻湯圓的熱量是一粒咖喱魚蛋的5倍，3.3粒黑芝麻湯圓=1碗白飯熱量。（資料圖片）

請點擊下圖了解5款湯圓之比併，各自熱量、糖分及脂肪等成分資料︰

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至於，口碑不差的水晶湯圓，尺寸比傳統湯圓細一點，不論紫薯及抹茶餡，兩者相比黑芝麻湯圓確實少一半卡路里及脂肪，而且紫薯與抹茶同是健康的食材，是否應該「無咁肥」？

水晶湯圓近年成熱手貨，食客讚賞它煙韌口感佳，晶瑩剔透的外表非常亮麗，不過是否比傳統湯圓較健康？（資料圖片/馮嘉雯攝）

請按圖認清水晶湯圓真相：

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Mandy建議如果真要選擇較低脂及低卡的，可揀紅豆味及抺茶水晶，始終不論甚麼味道的湯圓，全部都應適可而止，每天最多可吃2至3粒「夠哂數」，或者可以考慮自己做湯圓，控制油與糖比例。

【芝麻湯圓食譜】湯圓不等於元宵 自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣

芝麻湯圓食譜

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資料來源：食物安全中心、營養師王敏寧（Mandy）專頁－營養學家 Mandy Wong