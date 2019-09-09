【湯圓】小心墮進高卡高脂高糖陷阱！6款湯圓芋圓熱量（附食譜）

撰文：余曉彤
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今個星期便是中秋節，當然少不了跟家人團聚吃一頓大餐！正所謂人月兩團圓，當天的甜品當然是一碗湯圓才稱得上完美。不過湯圓的卡路里是不容忽視，因為以最常吃的芝麻流心湯圓為例，一粒20克的已足有70千卡！如果想避免致肥陷阱，也可以考慮一下自己動手做！
每逢到傳統的大時大節如農曆新年、元宵和中秋節，湯圓一定是餐桌上的飯後甜點，由傳統的黑芝麻、花生、紅豆味，以至大眾愛吃的紫薯、抹茶入餡，再到近年俘虜不少年青人的芋圓，統統一口接一口的吃下高卡、高脂及高糖！
中秋節當日除了月餅，當然少不了寓意「團圓」的湯圓。（資料圖片）
按圖看常見6款湯圓及芋圓熱量（熱量由低至高排列）：
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中秋節湯圓食譜！
了解過湯圓的卡路里之後，較低脂及低卡的有餡湯圓會是抺茶水晶，不過喜歡傳統味道又想多吃幾粒的話，自己動手做便會較健康。以下食譜幫到你，由傳統的湯圓到近年興的芋圓做法都應有盡有！
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紫薯水晶湯圓食譜
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三色芋圓食譜
資料參考：食物安全中心