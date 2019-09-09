【湯圓】小心墮進高卡高脂高糖陷阱！6款湯圓芋圓熱量（附食譜）

教煮
撰文：
最後更新日期：

今個星期便是中秋節，當然少不了跟家人團聚吃一頓大餐！正所謂人月兩團圓，當天的甜品當然是一碗湯圓才稱得上完美。不過湯圓的卡路里是不容忽視，因為以最常吃的芝麻流心湯圓為例，一粒20克的已足有70千卡！如果想避免致肥陷阱，也可以考慮一下自己動手做！

每逢到傳統的大時大節如農曆新年、元宵和中秋節，湯圓一定是餐桌上的飯後甜點，由傳統的黑芝麻、花生、紅豆味，以至大眾愛吃的紫薯、抹茶入餡，再到近年俘虜不少年青人的芋圓，統統一口接一口的吃下高卡、高脂及高糖！

中秋節當日除了月餅，當然少不了寓意「團圓」的湯圓。（資料圖片）

按圖看常見6款湯圓及芋圓熱量（熱量由低至高排列）：
+11
+10
+9

中秋節湯圓食譜！

了解過湯圓的卡路里之後，較低脂及低卡的有餡湯圓會是抺茶水晶，不過喜歡傳統味道又想多吃幾粒的話，自己動手做便會較健康。以下食譜幫到你，由傳統的湯圓到近年興的芋圓做法都應有盡有！

【芝麻湯圓食譜】湯圓不等於元宵 自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣

芝麻湯圓食譜

【健康糖水食譜】冬至必食！豆腐芝麻湯圓 低脂低糖不黏牙

豆腐芝麻湯丸食譜

+2

【甜品食譜】紫薯水晶湯圓 晶瑩彈滑全靠......

紫薯水晶湯圓食譜

【甜品食譜】朱古力流心湯圓 大廚教煮煙韌滑溜3大秘訣

朱古力流心湯圓食譜

【賀年食品食譜‧有片】抹茶紅豆湯圓 外皮煙韌芝士流心

抹茶流心湯圓食譜

【元宵食譜‧有片】QQ好味三色芋圓 芋頭木薯粉黃金比例5:2

三色芋圓食譜

【楊枝甘露食譜】港式甜品經典　芒果柚子酸酸甜甜好清新
【試食】十大湯圓牌子比併　民豐、小寧波、利川邊間最多Like？
【新年食譜】過年團圓賀年食品搞搞新意！輕鬆學煮金黃色明宮湯圓
【賀年食譜】發糕必發必成功 　香甜飽滿極好意頭！
【紫薯冰皮月餅食譜】低卡低脂抗氧紫薯　製月餅簡單方便健康清甜

資料參考：食物安全中心

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。