海參種類｜遼參/禿參/婆參5大品種揀選貼士 長或圓好？發海參方法

海參種類｜過時過節，飯桌上總會看見有道黑黑鼆鼆的菜，那多半是海參。但別看它其貌不揚，其實海參種類繁多，價錢也參差。一斤靚海參零售價可接近萬元！可見一斤海參足以清空你差不多半個月，甚至一個月人工。可是，海參品種那麼多，到底要點分點揀？為此我們請教了海味店負責人。



海參世界八大珍品之一 功效媲美人參、燕窩

海參（海鼠、海青瓜），是海洋中的棘皮類動物，通常生活在海邊至8000米深水溫度較低的海洋，平常覓食靠吸食浮游生物、海藻及過濾沙中的雜質為主，因此也被稱為「海中清道夫」。同時，亦有人稱它為「海人參」，因為海參的補益作用類似人參，與燕窩及魚翅一樣位列世界八大珍品之一。海參是軟體的海洋生物，沒有自我防禦的能力又爬得慢，當遇到敵人時，會將自己的腸臟吐出，分散敵人的注意，讓敵人吃掉自己的腸臟，自己乘機逃脫。那遺留下來的腸臟亦是我們火鍋或小炒中的「珊瑚蚌」和「桂花蚌」，也俗稱「海參筋」。

貴價海參多數原條燜燉，比較廉宜的海參，例如產自中東、墨西哥等地的海參多切片入饌。(VCG)

海參補腎益精、壯陽療痿、滋陰補血

中醫認為海參味甘、鹹，性溫，補腎益精，壯陽療痿，能滋陰補血，健陽潤燥等，一般體質也適合食用海參，孕婦養胎、產後調理都可以食用。營養學上海參含有豐富的蛋白質及礦物質，有較少的脂肪和膽固醇。

海參品種｜「海參王」可達90至120厘米

海參產地分別有日本、中國、澳洲、南美、墨西哥、中東及印尼等。中國南海沿岸的海參種類較多，可供食用大概有二十多種，分為梅花參、遼參、大烏參、白石參、元參、黃參及茄參等。南海產的梅花參，亦稱「海參王」，可長達90至120厘米，肉厚脆嫩。海參多為乾製品，好的海參形體飽滿、皮薄質重、肉壁肥厚。捕得海參後，先除內臟，洗淨腔內泥沙，放入適當的鹽水煮約1小時，撈起放冷，經曝曬或烘焙至八、九成乾時，再入蓬葉液中略煮至顏色轉黑，取出曬乾。

海參品種｜日本關東遼參最名貴 香味獨特萬元一斤

德成海味的的老闆表示日本關東的遼參最名貴，一般海參沒有味道，但遼參卻有獨特的香味，而且爽滑有嚼勁，價錢一般一斤要$5000至$10000，可能是一些朋友捱足半個月，甚至整個月的人工！澳洲出產的豬婆參和禿參，一斤分別賣$1800至$1200，都是「抵食之選」，這個價位有你多少天人工，大家可能心中有數。

不過，一個人好難吃一斤海參，一斤海參有多少呢？主要看海參的泡發率而定，一般乾海參一斤大約有20-30支，小的有140支，現在市場上很少有40支以下的大海參，一般食店或者專賣店銷售的最多是70支左右的乾海參。價格則按來源地及海參斤量釐定，按香港樓上海味店網站價格顯示：

北海道特選遼參（76-95支/8兩），零售價$6560/半斤（最貴），平均$172/支。

關東精選遼參（76-95支/斤），零售價$4169/半斤（最貴），平均$119/支。

關西精選遼參（76-95支/斤），零售價$2970/半斤（最貴），平均$78/支。



一斤海參有多少主要看海參的泡發率而定，價格按來源地及海參斤量釐定。（資料圖片）

海參品種｜中東、南美、印尼小號遼參成本低

通常酒家為控制成本，用比較低價的中東、南美、印尼的小號遼參，代替貴價的日本和中國遼參。泡發好的小號遼參約有中指的長度，成本是幾百元至千多元一斤。海參加鵝掌的成本其實有限，卻以貴價菜式出售，每份收食客百多元。如果富豪級一席12位的「蝦子遼參」，用大概半斤遼參，成本價約$5000，平均$417/支，酒樓加一倍利潤，一道「蝦子遼參」主菜可接近1萬，12位每位約$833.33。

海參加鵝掌的成本其實有限，卻以貴價菜式出售，每份收食客百多元。(VCG)

此外，亦請教了對海味有相當認識的「湯水達人」黎淑慧（Natalie）介紹幾款最多人選購的海參及浸發海參的貼士，一次浸數條，然後放在雪櫃冷藏便可隨時享用低卡及低脂的海參菜式。

「湯水達人」Natalie細數海参的品種。（資料圖片）

最多人揀的海參品種及如何揀靚海參：

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常見海參種類及揀海參貼士

遼參（刺參）



由於外表有幾排刺，外形像「狼牙棒」，故又名刺參。揀遼參要揀乾身、烏黑、有光澤、多刺的，而刺要硬身戳手，剌針愈多愈是上品。遼參以日本最出名，由於日本處理遼參乾燥方面較優，所以較貴，浸發後可膨脹7至8倍。

日本遼參再細分三個地區，以關東（青森、北海道），其中以北海道最有名。 刺密而長、堅挺，參的形狀圓潤。其肉質爽中帶脆。日本遼參價錢一般要$5000至$10000。

中國遼參來自渤海灣大連及山東一帶，跟日本的刺參比較，口感基本一樣。中東及南美的遼參，圓點較密，墨西哥的質素比印尼的遼參好，而非洲的遼參，尺寸細，刺針短，價錢平。

婆參



又名「豬婆參」，體形肥大，肚腹位置有凸出的肉粒，像母豬的乳房。豬婆參面層較白，曬乾後仍保持軟身，揀乾身、體形粗長、墜手及肉厚的最好，澳洲豬婆參一斤約賣$1800。

禿參



因底部呈灰白色，又名「白禿參」， 表面黑而無剌，偏身帶圓，體形小，有一節節線紋。以硬身、少灰、有清晰橫紋的最優質，澳洲禿參一斤約賣$1200。

黑石參



又名「烏參」，因肉呈烏黑而得名，多產自印尼。以乾身、堅硬、色澤鮮明最佳，浸發後的黑石參仍保持挺身，印尼烏參一斤約賣幾百至千元不等。

澳洲出產的海參



由於澳洲的海洋環境及水質較好，少污染，水流穩定，處理技術亦嚴謹。所以出產的海參質素高，發頭及口感俱佳。

乾貨海參需浸發後呈軟身才會食用，浸發後的海參應爽滑、色鮮、有彈性。如果海參發紅，黏泅太軟，或枯瘦肉薄，彎身不直就不宜購買。

浸海參3個步驟：

1.先將遼參浸清水一晚。

2.煲一鍋滾水，放入海參，用文火煮30分鐘，熄火將遼參浸泡過夜，當海參變軟，從中間劏開，清除腸臟和泥沙及洗乾淨。

3.洗淨後，加水上鍋加蓋煮沸，用文火煮30分鐘左右，熄火浸焗，水涼後再換水，再滾再浸焗，直到海參軟身，將海參分好3-4條一袋，放入冰箱冷藏即可。

浸海參3個小貼士：

1. 浸發海參需時約一星期，可以一次過浸發數條海參，然後放入密封膠袋再存入雪櫃，烹調前才解凍和去腸。

2. 浸海參時不能有油，否則海參會霉爛不能用。

3. 所有浸海參的用具及洗碗盤一定要洗乾淨，用熱水灼過，洗乾淨手，無油，無潤手霜才能處理海參。

資料提供及參考：

秀英海味雜貨（旺角奶路臣街3號）／德成海味（上環德輔道西94號地下）／

樓上海味店網站／《精挑細選南北貨》－方芳－萬里機構出版