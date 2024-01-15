消委會｜農曆新年買海味　一文看清如何挑選鮑魚、海參、花膠

農曆新年將至，鮑魚、海參、花膠，都是大眾會買來送禮或自用的傳統海味，消委會在最新一期《選擇》月刊詳述三種海味均有不少對人體有益的營養成分，不過，「有益」海味亦非食得多就好，有部份人士更不宜進食。



在挑選海味時，也有不少秘訣，如鮑魚要選色澤金黃、鮑身豐滿隆起、顏色通透的；海參要買外表完整無裂痕、參身肥壯乾身、堅硬、且色澤明亮的；花膠則建議買體形大、厚身、無血筋、波紋清晰的花膠。



▼農曆新年將至▼



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鮑魚、海參、花膠，雖然含有不少對人體有益的營養成分，但在食用上也有要注意的地方。例如鮑魚含豐富鐵、碘、硒及鈣等微量營養素，雖有助視力健康、調節生理機能和維持人體免疫力，但鮑魚一般較難消化，兒童或消化力較弱的人士宜注意進食量，烹調時也要徹底煮熟才進食。

海參含高蛋白質、較低脂肪及低膽固醇，並含豐富鈣、磷、鐵、維他命B及多酚類抗氧化物，有助降血脂及預防心血管疾病。不過，海參具抗凝血功效，服用薄血藥的人士應先詢問醫生意見。

至於花膠同樣含豐富蛋白質，且有助養陰潤肺、補腎益精及潤膚養顏，不少女士也喜歡食用。惟花膠會增加母乳的稠度，餵哺母乳的女士要特別留意，在產後不能馬上食用。

知道食用宜忌，在挑選時又有甚麼要注要？其中鮑魚有分乾鮑及湯鮑，後者即罐頭鮑魚，食用方便、價格親民，不過，一般會加入調味料及鹽分，令鈉含量增高，消費者購買時，宜先查閱包裝上的營養標籤。

乾鮑則以日本乾鮑較受本港消費者歡迎，當中又可細分成網鮑、吉品鮑及禾麻鮑，質素較高的乾鮑，價格亦可高達每斤數萬元。

日本乾鮑可細分成網鮑、吉品鮑及禾麻鮑。（消委會）

至於經常聽到的溏心鮑魚，指的是以高湯浸泡、並用小火煨煮，將鮑魚中心烹調至呈半液態的熟稔程度，彷如蛋黃剛凝固、未徹底煮熟的流心狀態。這種「溏心鮑」口感軟糯並富彈性，如消費者想選購，可嘗試輕按乾鮑底中心位置，若充滿彈性，便有機會是溏心鮑魚。

消委會也提到幾項挑選鮑魚的秘訣，鮑魚應選色澤金黃、鮑身豐滿隆起、外形完整無缺、邊緣均勻為佳，在燈光照射下鮑魚顏色通透，表面帶有薄薄的粉狀，氣味上應是散發獨有香味、不帶腥味。

一般購買乾海參，則以日本關東刺參（遼參）、澳洲、印尼及非洲的禿參及豬婆參較為常見，當中以遼參最名貴，而豬婆參的價格則較相宜。挑選時，則應選擇外表完整沒有裂痕，參身肥壯乾身、堅硬而且色澤明亮，香味濃郁的為上品。挑選關東刺參的話，則以參身愈多刺愈好，並以觸摸時沒有裂痕及硬身為佳。

一般購買乾海參，則以日本關東刺參（遼參）、澳洲、印尼及非洲的禿參及豬婆參較為常見。（消委會）

而由大型魚類的魚鰾曬乾製作而成的花膠，一般以魚類的品種區分，產地主要來自印度洋的國家及地區。本港較常見的有鰵魚膠、白花膠、黃花膠、扎膠及鱈魚膠等，當中以鰵魚膠及白花膠最為矜貴，而鱈魚膠則適合預算有限的消費者。

雖然花膠有分公乸，兩者口感不同，一般而言，花膠公的口感較佳，不過由於外型及功效相近，生產商較少分公乸售賣。在挑選時，建議消費者挑選體形大、厚身、呈白色或淡黃色、有光澤，半透明、無血筋、波紋清晰的花膠。